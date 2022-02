Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Bis dahin ist die PPSh jedoch die beste Waffe in Warzone und dürfte auf Caldera aufräumen. Sucht ihr jetzt nach einer passenden Beiwaffe für die Reichweite, schaut in unserer Liste mit den restlichen besten Waffen der Warzone vorbei .

Was lief beim Update schief? Mit Season 2 änderten sich viele Waffen in Warzone – auch die Maschinenpistole PPSh war Teil der Patch Notes. Der Lauf „ZAC 300mm“ wurde angepasst.

Season 2 brachte eine Menge Waffen-Änderungen zu Call of Duty: Warzone und offenbar waren nicht alle in den Patch Notes vermerkt. Eine geheime und vielleicht sogar versehentlich Änderung macht nämlich aus der PPSh einen OP-Knüller der Extra-Klasse – Werte und Setup zeigen wir euch auf MeinMMO.

