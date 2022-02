CoD Warzone macht aus tödlichen Cheatern jetzt ganz arme Würstchen

CoD Warzone stellt in einem Blog-Post ein neues System vor, das man gegen Cheater einsetzt. Das Tool RICOCHET Anti-Cheat bannt Cheater nicht nur, sondern trollt sie in manchen Fällen auch: Dann reduziert das Tool ihren Schaden derart stark, dass sie in CoD Warzone zu Lachnummern werden.

Das ist die Situation:

CoD Warzone ist ein extrem erfolgreiches Free2Play-Spiel mit hohen Spielerzahlen für Activision Blizzard. Doch seit dem Start plagten Cheater das Spiel: Wenn die gebannt wurden, machen sie sich einfach neue Accounts. Es war eine Plage.

Das Cheaten in CoD Warzone wurde an mehreren Zeitpunkten so schlimm, dass Streamer offen sagten, sie könnten Warzone einfach nicht mehr spielen. Das sei nur noch lächerlich.

Aber seit dem Dezember 2021 scheint sich das Blatt endlich zu werden. Warzone wird jetzt von einem neuen Tool, „RICCOCHET“ beschützt, und das hat durchschlagenden Erfolg, wie erste Bannwellen zeigen.

Das sagt CoD Warzone jetzt: In einem Blogpost vom Freitag, dem 18. Februar, stellt das Team eine Maßnahme vor, mit der man mehr über Cheater lernt und sie gleichzeitig frustriert: das Damage Shield (via callofduty).

Die Idee dieses Tools ist es: Wenn das System feststellt, dass ein Cheater in Echtzeit am Game rumpfuscht, wird seinen Schaden drastisch reduziert. So kann das Team weiter Informationen über ihn sammeln.

Das Team sagt: Man achtet genau darauf, dass das „Damage Shield“ nicht irrtümlich verteilt wird. Man will auf keine Fall in Feuergefechte zwischen ehrlichen Spielern eingreifen.

Das System sei jetzt aber „aktiv“ und werde „überall in der Welt eingesetzt.“

„Eine der lustigsten Arten, wie sie Cheater trollen“

Diese Resultate hat das: Wie das wirklich im Spiel aussieht, zeigt der bekannte Streamer TimTheTatman in einem Video: Tim fliegt in einem Helikopter und wird zielsicher beschossen, aber Tim bleibt trotz ständiger Treffer entspannt, denn er nimmt praktisch keinen Schaden und erklärt:

„Das Kind cheatet, er kann keinen Schaden machen. Das ist wirklich eine der lustigsten Arten, auf die sie Cheater trollen.“

In den Kommentaren zum Video erklärt jemand: Wenn RICOCHET einen Silent-Aim-Cheat (man schießt auf Leute, ohne auf sie zielen zu müssen), einen Schnellfeuer-Cheat oder einen Keinen-Rückstoß-Cheat erkennt, dann regelt man den Schaden des Cheaters extrem nach unten – ähnlich wie bei einem Shadow-Ban.

Sieht so aus, als hat CoD Warzone hier eine Methode gefunden, um ehrliche Spieler deutlich zufriedener zu machen:

