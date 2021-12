Neues Tool in CoD Warzone bannt 48.000 Cheater an einem Tag – Löst es endlich das große Problem?

RICOCHET, das neue Anti-Cheat System für CoD Warzone und Vanguard startete vor einer Woche. Auf offiziellen sozialen Medien wurde mitgeteilt, dass jetzt über 48.000 Cheater-Accounts an einem Tag gebannt wurden. Doch reicht das, um das Problem zu lösen?

In Call of Duty gibt es spätestens seit dem Release von Warzone ein ebenso großes wie bekanntes Cheater-Problem. Das deshalb stark herbeigesehnte und dringend benötigte neue Anti-Cheat System mit dem Namen RICOCHET wurde entwickelt, um genau da auszuhelfen. Cheater sollen so besser erkannt und für immer aus allen CoD-Spielen gebannt werden.

Letzte Woche startete das neue Cheat-Tool weltweit. Jetzt teilte der Twitter-Account von Call of Duty mit, dass eine große Bann-Welle an einem Tag stattfand. Doch reicht das, um das Problem zu lösen?

Entwickler sagen: 48.000 gebannte Accounts an einem Tag

Was ist passiert? Auf Twitter hat der offizielle Account von Call of Duty mitgeteilt, dass 48.000 Cheater-Accounts in CoD Warzone und Vanguard gebannt wurden. Das ist an einem Tag passiert, am 21. Dezember.

Dem Tweet zufolge soll speziell das neue Cheat-Tool RICHOCHET dafür verantwortlich sein. Dementsprechend sollten diese Accounts für immer aus allen CoD-Spielen gebannt sein.

Im August wurde mitgeteilt, dass seit dem Launch von Warzone im März 2020 bis August 2021 über 500.000 Spieler gebannt wurden (via VGC). Wie viele seitdem bis zur gestrigen Bann-Welle dazu kamen, ist nicht konkret bekannt.

Reichen diese Maßnahmen aus?

Das große Problem der modernen CoD-Spiele sind die Cheater. Insbesondere seit dem Start von Warzone nerven sie die Community. Die große Beliebtheit des kostenlosen Battle Royale und das Crossplay tragen zur Größe des Problems bei.

Dementsprechend hohe Erwartungen haben Fans für das neue Anti-Cheat-System RICOCHET.

Den neuesten Aussagen nach zu urteilen, wären dank RICOCHET 48.000 Spieler an einem Tag gebannt worden, verglichen mit 500.000 in etwa 1,5 Jahren. Allerdings zeigen diese Zahlen nicht, wie schnell sich die Cheater-Accounts seitdem vermehrt haben und sich inzwischen vermehren. Somit ist nicht klar, wie viele Cheater tatsächlich erkannt werden, und wie viele es insgesamt gibt.

Dementsprechend kann man nicht klar erkennen, ob RICOCHET das Problem komplett lösen kann. Die Zahlen sind aber in jedem Fall beeindruckend – sowohl, was die Menge an Cheatern angeht, als auch in Hinblick auf die anscheinende Effektivität von RICOCHET.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch nach RICOCHET noch Probleme mit Cheatern? Oder hat das neue System das Spiel merkbar verbessert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Nicht nur Cheater verärgern aber die CoD-Community. Sie sind mit dem aktuellen Zustand der Spiele absolut nicht zufrieden:

