Neues Anti-Cheat-System von CoD Warzone ist ein „überwältigender Erfolg“ laut Fans, hat aber einen Haken

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Ist es wirklich so schlimm? Bedenkt dabei, dass Beschwerden auf reddit häufig nicht die Allgemeinheit widerspiegeln. Oft beschweren sich Fans, während diejenigen ohne Probleme einfach zocken. So wird das Bild etwas verzerrt, auch wenn Warzone aktuell wirklich nicht für alle Spieler fehlerfrei funktioniert.

Neues Tool in CoD Warzone bannt 48.000 Cheater an einem Tag – Löst es endlich das große Problem?

Was ist das für ein neues System? Das neue Anti-Cheat-System RICOCHET ist seit Season 1 von Vanguard/Warzone im Spiel und seit dem 15. Dezember auch bei uns in Deutschland aktiv. Es soll mehrere Bereiche gleichzeitig überwachen und Cheatern so das Leben schwer machen.

Call of Duty: Warzone hat ein neues Anti-Cheat-System. RICOCHET soll dort aufräumen, wo die Vorgänger versagt haben und kann schon einige Erfolge vorweisen. Laut Fans soll das System gut funktionieren – nur so richtig genießen können es nicht alle.

Insert

You are going to send email to