OP-Setup in CoD Warzone nutzt 2 Schrotflinten gleichzeitig: „Wer dachte, das sei eine gute Idee?“

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was macht das Setup stark? Mit den Aufsätzen seid ihr vor allem auf kürzeste Distanz stark und äußerst mobil. Ihr verzichtet auf Genauigkeit, um dafür schnell am Gegner zu sein und ihm den Lauf buchstäblich ins Gesicht zu drücken, ehe ihr feuert.

Obwohl in unseren besten Waffen von Vanguard eine andere Schrotflinte den Top-Rang erhält, kann der Doppellauf in Warzone so richtig punkten. Der reddit-Nutzer LordTuxego zeigt in 10 Minuten Gameplay, wie er reihenweise Gegner erledigt – teilweise mit einem Schuss:

Ihr schaltet den Doppellauf auf Stufe 49 in Vanguard frei. Seit dem Pacific-Update und Season 1 ist sie jedoch auch in Warzone spielbar.

