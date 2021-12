Neue PPSh-41 vernichtet eure Feinde in CoD Warzone und spielt sich dabei ganz einfach

Die Maschinenpistole PPSh-41 von Vanguard gilt kurz nach dem Pacific-Update für viele Spieler als die neue beste MP in Call of Duty: Warzone. MeinMMO zeigt euch, warum die sowjetische Waffe auf Caldera einen so starken Eindruck hinterlässt.

Was ist das für eine Waffe? Die PPSh-41 stammte aus sowjetischen Rüstungsschmieden und ging 1940 in der Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs in Massen-Produktion. Die Maschinenpistole war unter Soldaten sehr beliebt, weil sie eine hohe Feuerkraft mit guter Zuverlässigkeit verband.

Ähnliche Eigenschaften bietet die PPSh-41 aus CoD: Vanguard im kostenlosen Battle Royale Warzone. Die MP musste zwar bereits eine Schwächung ertragen, bleibt aber weiter auf Kurs und bringt euch eine Menge Schaden bei angenehmer Kontrolle.

MeinMMO zeigt euch ein geprüftes Waffen-Setup und mit welchen Vor- und Nachteilen die Schnellfeuer-MP in Warzone aufwartet.

CoD Warzone: PPSh-Setup für eure Nahkämpfe

Wie sieht ein starkes Setup aus? Schnappt euch Aufsätze, die den spürbaren Rückstoß der Basis-Waffe vermindern und findet eine gute Balance aus „Zeit ins Visier“ und Kontrolle:

Mündung: Quecksilber-Schalldämpfer

Lauf: Empress 140mm schnell

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: ZAC Faltrahmen

Unterlauf: SMLE-Pistolengriff

Magazin: 7,62-Gorenko 71-Schuss-Magazin

Munition: Hohlspitze

Griff: Stoffgriff

Extra 1: Flink

Extra 2: Schnell

Das Setup empfiehlt der Warzone-Profi „IceManIsaac“. Der ist sichtlich angetan von der PPSh-41 aus Vanguard und spielt die MP sehr gern. Wollt ihr euch Gameplay des Setups anschauen, binden wir euch das englische Video von „IceManIsaac“ hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Welche Vorteile bietet die PPSh-41? Nach dem Umbau der Vanguard-Waffen auf ihren „Zustand 1.0“ fehlen noch Analysen zu den konkreten Time-to-Kill-Werten der Waffen.

Doch die PPSh-41 war vor dem Umbau die stärkste MP unter den neuen Vanguard-Waffen in Warzone und darf auch weiterhin ganz oben mitspielen.

Die PPSh-41 ist mit dem vorgeschlagenen Setup ein Nahkämpfer, spezialisiert auf Häuserkämpfe oder Gefechte auf kurze Distanzen.

Durch ihre hohe Feuerrate fallen Fehlschüsse nicht so stark ins Gewicht und erhöhen die Time-to-Kill nur geringfügig. Die Feuerrate zusammen mit der starken Kontrolle im Nahkampf und dem großen Magazin machen es einfach, die MP zu spielen.

Welche Nachteile bietet die PPSh-41? Wie gesagt, die PPSh ist mit dem Setup ein Nahkämpfer und sobald eure Gegner sich eher in mittlerer Entfernung zu euch befinden, verliert die MP an Schlagkraft.

Sie lässt sich zwar noch gut kontrollieren, aber ihr braucht spürbar mehr Kugeln für einen Abschuss.

Durch die hohe Feuerrate und den großen Magazinen neigt man auch dazu, Munition zu verbrennen. Ohne Nachschub könnt ihr das dicke 71-Schuss-Magazin jedoch nur 2 Mal nachladen.

Außerdem gibt es durchaus stabilere Optionen, wenn eure MP auch auf mittlere Distanz noch effektiv bleiben soll: 2 neue Waffen-Setups in CoD Warzone bieten „buchstäblich keinen Rückstoß“.

Wer sollte die PPSh nutzen? Aktuell gilt die PPSh als beste MP-Option für den direkten Nahkampf. Sucht ihr einen Sniper-Support, werdet ihr woanders fündig.

Wollt ihr aber eine wendige Maschinenpistole für eure Nahkampf-Duelle, dann greift jetzt zur PPSh, bevor ein weitere Nerf an der Waffe rumhantiert.

Die Waffen-Meta von Call of Duty: Warzone ist stark im Wandel und noch ist nicht so ganz klar, in welche Richtung es geht. Wir halten euch auf MeinMMO weiter auf dem Laufenden und aktualisieren unsere Liste mit den besten Waffen von Warzone entsprechend.

Sagt uns gern, auf welche Waffen ihr nach dem Start der neuen Map von Warzone setzt und diskutiert mit uns in den Kommentaren über Alternativen.