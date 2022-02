Godzilla und King Kong in CoD Warzone: Insider weckt Hoffnung auf völlig irre Events

Ein Insider-Bericht des berüchtigten Leakers „Tom Henderson“ legt nahe, dass Call of Duty: Warzone an Events mit übertrieben großen Monstern arbeiten soll – King Kong und Godzilla werden genannt. Was dahintersteckt, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Call of Duty: Warzone ist bisher nur selten durch besondere Events aufgefallen. Die Halloween-Spektakel sind ganz witzig und auch die Ingame-Ankündigungen der neuen CoDs sorgen für eine besondere Abwechslung.

Aber das sind 2 Termine im Jahr. Ansonsten blieb Warzone in diese Richtung eher schwach – oder verärgerte Spieler sogar mit einem nervigen Weihnachts-Monster.

Laut dem Bericht des etablierten Leakers „Tom Henderson“ (früher LongSensation) könnten die Events in Warzone aber bald größer werden. Viel größer. King Kong und Godzilla groß.

Kaijū-Angriff auf Caldera? Leaker hält’s für möglich

Was stand in seinem Bericht? Henderson schrieb einen exklusiven Bericht für die US-amerikanische Seite Xfire.com (via xfire.com).

So erklärt der Leaker, dass er über Concept-Art von King Kong und Godzilla im Zusammenhang mit der aktuellen Season 2 von Warzone gestolpert ist.

Henderson meint, dass er über die Jahre hunderte von solch abwegigen Concept-Arts gesehen hat und nur selten kommt es zu einer Veröffentlichung. Beim aktuellen Fall liegen die Fakten jedoch etwas anders.

Denn die Bilder standen in einem Zusammenhang mit Season 2. Seine Erfahrung beim Sichten der geleakten Bilder sagt ihm: Da könnte wohl mehr dahinterstecken.

Um folgende Bilder handelt es sich dabei offenbar:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie sicher ist sich Henderson? In dem Bericht auf Xfire wirkt der Leaker ziemlich optimistisch:

Es ist unklar, ob der aktuelle Warzone-Titel solch kühnen Pläne unterstützen kann. Aber wenn das der Fall ist, könnten wir bald 120-Meter-Monster in Caldera sehen.

Der Leaker macht den Event-Start abhängig von der Technik der Warzone. Wenn die Grafik-Engine da mitmacht, sind Riesen-Monster für Henderson durchaus denkbar.

Im Bericht führt er zudem aus, dass die bereits angekündigte „Warzone 2“ einen viel größeren Fokus auf Events legen könnte als der aktuelle Vorgänger. Henderson erwartet spätestens im Nachfolger Mega-Events, die sich an Fortnite orientieren.

Der Insider bringt außerdem ein „Jurassic Park“-Event für die aktuelle Warzone ins Gespräch. Möglicherweise ist hier für den Sommer etwas geplant.

Es handelt sich bei allen Infos hier im Artikel um Leaks und nichts davon ist offiziell bestätigt. Doch die Aussicht auf mehr und größere Events in Warzone ist eine gute.

Naheliegend wäre aktuell auch eine tiefere Kooperation mit „Attack on Titans“. Es gibt bereits Cosmetic-Bundles des beliebten Anime im Spiel und die Titanen geben ebenfalls hervorragende Riesen-Monster ab.

Lasst uns gern ein Kommentar da, ob ihr solche Mega-Events feiern würdet oder welche Monster ihr gern in der Warzone sehen möchtet.

Wollt ihr bis dahin die passenden Monster-Töter leveln, findet ihr hier die besten Waffen der Warzone.