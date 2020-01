Nach dem Call of Duty: Modern Warfare Update 1.13 wurden auf einigen Multiplayer-Karten merkwürdige Erscheinungen entdeckt. Das werten viele Spieler als Hinweis auf die baldige Rückkehr des Kult-Charakters Ghost.

Was haben die Spieler da bei Modern Warfare entdeckt? Vor Kurzem ist das Modern Warfare Update 1.13 erschienen. Mit An Bord war unter anderem die neue Waffe Armbrust (Crossbow) sowie allerlei Änderungen und Bugfixes.

Zudem haben auch neue Easter Eggs ihren Weg ins Spiel gefunden. Und viele sind sich sicher, dass sie die Rückkehr eines beliebten Modern-Warfare-Charakters anteasern – nämlich von Ghost.

Was hat es mit den Easter Eggs auf sich? Auf einigen Multiplayer-Maps stießen mache Fans auf merkwürdige Erscheinungen auf Bildschirmen.

Ghost in Modern Warfare 2

So stellten beispielsweise aufmerksame Spieler fest, dass sich etwas auf der Multiplayer-Karte Picadilly geändert hatte. Jedoch nicht an der Architektur oder am Aufbau der Karte.

Vielmehr zeigte nun die große digitale Werbetafel an einem der Gebäude nun neben Werbung kurzzeitig einen weißen Totenschädel vor schwarzem Hintergrund an. Danach verschwand das Bild schnell wieder und die gewohnte Werbung lief weiter.

Auch auf anderen Karten wurde kurzzeitig ein Totenkopf gesichtet, so beispielsweise im Tavorsk District auf der Bildschirm-Anzeige eines Fastfood-Restaurants.

Quelle: Reddit User SurvTM

Warum denkt viele an einer Rückkehr von Ghost? Der Totenkopf ist ein Symbol der Ghosts, die einen eigenen CoD-Ableger bekamen. In erster Linie ähneln die gezeigten Totenschädel stark der ikonischen Maske der beliebten Modern-Warfare-Kultfigur Simon „Ghost“ Riley.

Da dieses Easter Egg aus dem aktuellen Modern Warfare stammt, halten viele den aufflimmernden Schädel für eine deutliche Anspielung an die Totenschädel-Maske von Ghost und gehen deshalb von einer baldigen Rückkehr aus.

Denn bereits im November 2019 zeigte ein Datamining-Fund 13 neue Operators, die wahrscheinlich irgendwann Einzug bei Modern Warfare halten werden. Darunter befand sich eben auch Ghost.

Quelle: Reddit-User Senescallo

Für so manch einen Spieler ist es daher nur eine Frage der Zeit, wann dieser Kult-Charakter ins Spiel kommt – und das neue Easter Egg würde nun anteasern, dass diese Zeit wohl bald gekommen ist.

Quelle: Reddit-User Senescallo

Zudem zählt Ghost zu den wohl beliebtesten und spannendsten Charakteren der Modern-Warfare-Reihe. Es liegt also nahe, dass Infintiy Ward diese Kult-Figur früher oder später ins Spiel gebracht hätten.

Wie könnte Ghost ins Spiel kommen? Modern Warfare wird wohl erstmal nicht so schnell eine Story-Fortsetzung spendiert bekommen. Auch war Ghost unter den geleakten neuen Operators. Deshalb geht man davon aus, dass er als spielbarer Charakter für den Multiplayer von CoD Modern Warfare ins Spiel kommen wird.

Am wahrscheinlichsten ist es in den Augen der Fans, dass er entweder im Rahmen der kommenden Season 2, beispielsweise als Teil des neuen Battle Pass, eingeführt werden könnte, oder über den Ingame-Shop erworben werden kann.

Zwar wurde die Season 1 jetzt noch verlängert, doch dass Ghost jetzt noch kurzfristig seinen Einzug feiert – daran glaubt kaum jemand.

Was sagen die Spieler? Viele freuen sich darauf, sollte dieser ikonische Charakter tatsächlich bald als spielbarer Operator zur Verfügung stehen. Allerdings hofft man, dass er frei erspielbar sein wird. Denn 20€ für einen neuen Operator zu zahlen, darauf hat den bisherigen Kommentaren zufolge kaum jemand Lust – egal wie ikonisch der auch sein mag.

Was denkt ihr? Kommt Ghost bald als spielbarer Charakter zurück? Würdet ihr euch darüber freuen? Welche Charaktere würdet ihr noch gerne als spielbare Operator bei Modern Warfare sehen?