Bei Call of Duty: Modern Warfare neigt sich die 1. Saison ihrem Ende entgegen, die Season 2 steht vor der Tür. Doch bekommt man die Battle-Pass-Waffen eigentlich auch noch, nachdem die Saison zu Ende ist? Und wenn ja, wie? Das weiß man bisher darüber.

Wann kommt die neue Saison? Am 11. Februar endet bei Modern Warfare die erste Saison, der Start der Season 2 wird dabei wohl fließend folgen. Dann verschwindet auch der Battle Pass der Season 1 samt seinen Inhalten und macht Platz für den neuen Season 2 Battle Pass.

Das fragt sich gerade so manch ein Spieler: Der Battle Pass aus Season 1 brachte dabei 2 neue Basis-Waffen ins Spiel, die RAM-7 und die Holger-26. Doch was passiert mit diesen Waffen eigentlich, wenn die Season 1 vorbei ist und der entsprechende Battle Pass durch einen neuen ersetzt wird? Schließlich handelt es sich um essentielle Bestandteile des Spiels.

Bekommt man diese Waffen auch noch nach Ende der Season 1 oder kann man nur auf sie zurückgreifen, wenn man sie bereits hat? Können sie immer noch erspielt werden oder muss man sie unter Umständen dann kaufen?

Die beiden Waffen aus dem Season 1 Battle Pass

Denn auch, wenn die Waffen keinen Battle-Pass-Kauf erfordern und allen Spielern frei zur Verfügung stehen – sie sind an bestimmte Stufen des Season 1 Battle Pass gebunden und nicht jeder hat sie schon oder konnte sie erspielen. Manche sind erst spät in Season 1 dazugestoßen, andere fangen erst mit der Season 2 an, wiederum andere konnten nur sehr wenig spielen.

Kaufen ist unwahrscheinlich

Das wissen wir bisher offiziell: Offiziell hat sich Infinity Ward noch nicht zu diesem spezifischen Thema geäußert.

Was jedoch bereits offiziell bekannt ist: Die Baupläne für Waffen aus dem Season 1 Battle Pass werden verschwinden, einige wohl für immer. Das hat Activision bereits in einem Blog mitgeteilt. Dabei handelt es sich jedoch um alternative Erscheinungen (im Prinzip eine Art Skins) von Waffen und nicht um neue Schießeisen.

Doch die die Entwickler haben bereits vor Release der Season 1 auch angekündigt, dass alle essentiellen und Gameplay-relevanten Sachen frei und kostenlos für alle Spieler veröffentlicht werden sollen. Deshalb sind die neuen Basis-Waffen RAM-7 und Holger-26 auch kostenlos für alle Spieler über den Season 1 Battle Pass erhältlich.

Dass diese Basis-Waffen, also definitiv essentielle und Gameplay-relevante Gegenstände, in der darauf folgenden Saison einzeln oder in Bundles (ausschließlich) verkauft werden, dürfte im Prinzip so gut wie ausgeschlossen sein.

Was könnte also mit den Battle-Pass-Waffen über die Season 1 hinaus passieren?

CoD Modern Warfare: Battle Pass kaufen oder nicht – für wen lohnt es sich?

Es läuft wohl auf Ingame-Herausforderungen hinaus

Das sagt ein CoD-Experte nach Gespräch mit Entwicklern: Der bekannte CoD-YouTuber und -Experte eColiEspresso hat sich bereits Ende 2019 mit einigen Entwicklern zu diesem Thema austauschen können.

Die hatten sich zum damaligen Zeitpunkt immer noch nicht zu 100% festgelegt, doch es ist zumindest eine deutliche Richtung erkennbar, die man bei den Battle-Pass-Waffen für die Folge-Saison einschlagen möchte.

So deuteten die Entwickler an, dass man diese Waffen dann wohl über eine Art Ingame-Challenges, also Herausforderungen, freischalten können wird.

Das heißt, die Waffen werden danach offenbar ins reguläre Arsenal übernommen, bleiben aber für beispielsweise neu hinzugestoßene Spieler oder jene, die sie noch nicht erspiel haben, gesperrt. Für die entsprechende Waffe wird man dann Level-unabhängig bestimmte Leistungen erfüllen müssen, damit sie dann freigeschaltet wird und dann ganz normal genutzt werden kann.

Wie könnte so eine Herausforderung aussehen? Wie so eine Challenge aussehen kann, zeigt die neueste Waffe im Arsenal von Call of Duty: Modern Warfare – die Armbrust (Crossbow).

Der Crossbow kam vor Kurzem mit einem Update ins Spiel und wird ebenfalls über eine recht simple, wenn auch zeitaufwändige Ingame-Herausforderung freigespielt. So gilt es, 5 DMR-Kills in einem Match zu erzielen – und das ganze 25 Mal (also in 25 Partien) und mit einer bestimmten Ziel-Optik. Die Freischalt-Kriterien lassen sich dabei direkt bei der neuen Waffe einsehen.

Mehr dazu findet ihr hier: CoD Modern Warfare: Armbrust freischalten – So gibt’s den neuen Crossbow

Denkbar ist jedoch auch ein System wie bei den Bauplänen für alternative Waffen-Versionen. Dafür müsst ihr bei den Multiplayer-Herausforderungen bestimmte Missionen erfüllen, die Euch eine ganze Palette verschiedener Aufgaben abverlangen.

Als Beispiel – Bei der zeitintensiven Herausforderung für die besondere AK-Variante Stahlvorhang müsst ihr nacheinander folgendes erreichen:

2 öffentliche Siege

75 Abschüsse

5 Kopfschüsse in Team-Deathmatch

20 Kills mit Ausrüstung

20 Flaggen in Bodenkrieg erobern

20 Abschüsse aus nächster Nähe

5 Siege in Suchen & Zerstören

25 Abschüsse mit Killstreaks

40 Kills mit der Sekundär-Waffe

10 Weitschuss-Kills

5 Siege bei Feuergefecht

10 öffentliche Spiele gewinnen

So oder so, es sieht nicht danach aus, als würden die Waffen aus einem alten Battle Pass verschwinden oder als müssten sie neu gekauft werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie ins Spiel fest eingegliedert und in irgendeiner Art und Weise ingame freigespielt werden müssen.

Übrigens, mittlerweile sind auch die zwei neuen Battle-Pass-Waffen der Season 2 bekannt. Mehr dazu sowie weitere Details zur neuen Saison findet ihr hier: