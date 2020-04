CoD MW: 2 klassische Maps wohl für Season 3 bestätigt

Bei Call of Duty: Modern Warfare und dem Free-to-Play Battle Royale Warzone startet sehr wahrscheinlich bald Season 3. Durch einen kleinen Bug in der Playlist kennen wir wohl schon ein paar der neuen Maps.

Was sind das für Maps? Dabei handelt es sich um zwei klassische Maps, die es bereits in früheren Ablegern des aktuellen Call of Duty: Modern Warfare gab:

Backlot – Stadt-Map aus MW1

Village – Verwinkelte Map aus MW3

Damit würden 2 beliebte Klassiker aus früheren MWs schon bald ihren Weg ins Spiel finden. Season 2 von CoD endet schon nächste Woche und könnte nahtlos in die neue Season 3 übergehen.

Schaut euch hier die Einzelheiten an und wieso die Maps tatsächlich bald kommen könnten.

Village und Backlot durch Bug fast schon bestätigt

Wie sieht der Bug aus? Der CoD-YouTuber „WhosImmortal“ entdeckte während seiner Spielsuche ein paar ungewöhnliche Anzeigen und veröffentlichte die Bilder dazu auf Twitter:

Je unten links in den Bildausschnitten zu sehen, die beiden potenziellen neuen Maps – Village und Backlot. Quelle: Twitter

Statt eine der gewohnten Maps anzuzeigen, sind unten plötzlich die neuen Maps zu sehen.

Wie wahrscheinlich ist das? Schon vor gut einer Woche veröffentliche ein Dataminer Infos über die Season 3 und auch diese beiden Karten stehen auf der Leak-Liste. Den Code für Village haben aufmerksame Spieler auch im Hintergrund eines Warzone-Videos der Entwickler entdeckt.

Dass diese Klassiker mit der nächsten Season kommen, ist damit wirklich sehr wahrscheinlich. Village könnte dabei als Erstes kommen, wenn die Entwickler ihrem bisherigen Schema folgen. Mit Season 1 kam zum Start „Crash“, eine MW1-Map. Season 2 brachte uns am Anfang mit „Rust“ eine MW2-Map. Es wäre also durchaus denkbar, dass Season 3 dann mit einer MW3-Karte startet – Village.

Wann startet Season 3 und was kommt da noch alles? Die Entwickler halten sich mit Infos über die jeweiligen Start-Daten ihrer Inhalte sehr zurück. Das war schon bei den letzten Season so und auch bei dem BR-Ableger Warzone spekulierten Spieler lange über den konkreten Start-Termin. Viele dachte, der 3. März wäre aufgrund von Ingame-Hinweisen gesetzt.

Da wir allerdings in der letzten Woche der Season 2 sind und die Macher bei Infinty Ward noch keine Verlängerung angekündigt haben, wie in Season 1, kann man derzeit davon ausgehen, dass Season 3 in der nächsten Woche startet.

Neben den Maps fand der Dataminer auch schon mögliche Waffen und Operator:

Zwei neue Operator: Alex und Ronin

Zwei neue Waffen: Scharfschützengewehr SKS und Pistole Renetti

Neue Playlists für Warzone

Haufenweise neue Skins und Kosmetika

Diese ganzen Infos sind aber mit Vorsicht zu genießen. Nichts davon wurde bisher offiziell bestätigt, doch bereits eine Vorhersage aus dem Leak der letzten Woche hat gestimmt: Der Release der Remasterd Kampagne von Modern Warfare 2.