Für Call of Duty: Modern Warfare wurde jüngst der Remaster des legendären Call of Duty: Modern Warfare 2 veröffentlicht. Doch darin fehlt der ebenso legendäre Multiplayer-Modus und Special Ops. Warum dem so ist, haben die Entwickler nun erklärt.

Wo ist der Multiplayer-Modus von CoD: MW 2 Remasterd? Weg! Es gibt keinen separaten Multiplayer-Modus in dem Remaster von Modern Warfare 2. Ihr könnt lediglich die aufgehübschte Kampagne von 2009 in moderner Grafik erleben. Komlpett ohne Nostalgie-Spaß kommt das Ganze dann aber doch nicht daher.

Die legendäre Kampagne von Modern Warfare 2 ist wieder da, doch auf den Multiplayer-Modus von damals müsst ihr leider verzichten.

Gründe gegen den alten Multiplayer-Modus

Warum bringen die Entwickler keinen alten MP-Modus? Die Antwort auf diese Frage geben die Entwickler in ihrem Dev-Blog. Denn das Ziel von Modern Warfare sei es, dass die Fans des Spiels nahtlos zusammenspielen können. Dafür habe man schließlich Goodies wie Crossplay eingefügt.

Wenn man jetzt aber ein kostenpflichtiges Addon – den Remaster von MW 2 gibt’s schließlich nicht umsonst – mit einem eigenen Multiplayer-Modus versehe, würde sich die Spielerschaft wiederum aufsplitten. Die Käufer von MW2 würden nicht mit den anderen Spielern zusammen zocken können.

Mit dieser künstlichen Aufsplittung der Community hatte man in der Vergangenheit bei CoD mehrfach schlechte Erfahrungen gemacht und will den gleichen Fehler wohl nicht wiederholen.

So clever bringt CoD: MW die Modern Warfare-Storys zusammen

Darum gibt es dennoch sowas ähnliches wie den alten MP-Modus: Die Entwickler wollen aber nicht gänzlich auf den Charme des alten Multiplayer-Modus verzichten. Denn anstatt eines eignen MP-Modus für den Remaster bekommt ihr einige klassische Maps für den regulären Multiplayer-Modus von Modern Warfare. Aktuell sind Rust, Vacant, Shipment und Crash verfügbar.

Und wer im Battle-Royale-Modus Warzone unterwegs ist, findet dort Teile der alten Maps Broadcast und Boneyard als Schauplätze wieder. Zum legendären Special-Ops-Modus aus MW2 wurde bisher nichts gesagt, aber es ist durchaus möglich, dass dieser PvE-Coop-Modus ebenfalls irgendwann ein Wiedersehen in Modern Warfare feiert.