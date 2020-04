3 CoD-Pros zeigen ihre besten Warzone-Loadouts – So baut ihr sie nach

Drei der besten Spieler von Call of Duty: Modern Warfare haben ihre stärksten und beliebtesten Loadouts für das Battle Royale CoD: Warzone geteilt. Wir zeigen euch, auf welche 3 Setups die Profis setzen, damit auch ihr sie ausprobieren könnt.

Um diese 3 Profis geht es: Die Spieler Seth „Scump“ Abner, Dillon „Attach“ Price sowie Bryan „Apathy“ Zhelyazkov sind allesamt bekannte Größen in der CoD-Szene. Alle 3 sind langjährige Pro-Gamer und auch aktuell als Profis bei unterschiedlichen Teams in Call of Duty: Modern Warfare unterwegs.

Sie gelten nicht nur als gute Spieler, sondern auch als Experten, die tiefes Wissen zu vielen Details rund um Waffen und Ausrüstung von Modern Warfare besitzen. Wenn sie also auf bestimmte Loadouts oder Klassen-Setups in CoD setzen, haben diese durchaus Hand und Fuß.

Übrigens, hier findet ihr die aktuell besten Waffen von Modern Warfare: CoD Modern Warfare: Das sind die besten Waffen 2020 (Season 3)

Loadout-Tipps für Warzone von Profis: Zum Entspannen drehen sie aber auch gerne in Warzone, dem hauseigenen Battle-Royale-Modus von CoD: Modern Warfare, ihre Runden und stellen dort ebenfalls ihr Können und Wissen gerne unter Beweis.

Im Hubschrauber über der Warzone

Vor Kurzem haben alle 3 ihre stärksten und beliebtesten Loadouts vorgestellt, mit denen sie auch in Call of Duty: Warzone dominieren. Diese könnt ihr euch während eines Battle-Royale-Matches neben einigen anderen nützlichen Dingen als Drop erkaufen.

Falls auch ihr diese Klassen-Setups ausprobieren wollt, dann könnt ihr sie, wie gleich beschrieben, nachbauen. Hier findet ihr sonst weitere starke Waffen für Warzone:

Scumps Warzone Loadout

Wie spielt Scump? Wie viele andere Spieler auch, setzt Scump auf das starke Sturmgewehr M4A1 und paart dieses mit einem RPG-Raketenwerfer. So ist er gegen einzelne Spieler und gegen Fahrzeuge effektiv.

Zudem setzt er auf Perks, die ihn vor der feindlichen Aufklärung verbergen und ihn besser vor Explosionsschaden schützen. Sein offensiv ausgerichtetes Setup setzt sich auch bei der Wahl seiner Ausrüstung fort.

Die M4A1

Primärwaffe: Sturmgewehr M4A1. Um die Waffe noch besser zu machen, setzt er auf folgende Konfiguration:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: M16 Grenadier

Griff: Gemustertes Griffband

Munition: 60-Schuss-Magazin

Unterlauf: Ranger-Vordergriff

Sekundärwaffe: Raketenwerfer (RPG)

Perks: KRD (EOD), Geist und Aufdrehen

Ausrüstung: Semtex und Blendgranate

Mehr Details findet ihr hier:

CoD Warzone: Die besten Perks und Ausrüstungen für eure persönlichen Loadouts

Attachs Warzone Loadouts

Wie spielt Attach? Attach nutzt gerne ein ähnliches Setup wie Scump, bei dem er auf eine Kombo aus M4A1 und RPG setzt.

Doch er hat auch noch einige andere Loadouts, die er sehr gerne spielt – unter anderem eines, das sich um die MP7-Maschinenpistole dreht. Dabei handelt es sich um seinen Favoriten, wenn er schnell und aggressiv spielt und dabei auf viele Kills aus ist.

Die MP7

Primärwaffe: Maschinenpistole MP7. Dabei nutzt er folgende Aufsätze:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: FFS Aufklärung

Griff: Gummiertes Griffband

Munition: 60-Schuss-Magazin

Unterlauf: Söldner-Vordergriff

Sekundärwaffe: Raketenwerfer (RPG)

Perks: Eiltempo, Auffüllen und Aufdrehen

Ausrüstung: variiert

Die M13

Kämpft er eher auf Distanz, dann schwört er auf eine Klasse rund um das Sturmgewehr M13. Das Setup ist folgendermaßen aufgebaut:

Primärwaffe: Sturmgewehr M13 mit diesen Attachments:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Tempus Meisterschütze

Visier: Mini-Reflexvisier Solozero

Munition: 60-Schuss-Magazin

Unterlauf: Söldner-Vordergriff

Sekundärwaffe: Raketenwerfer (RPG)

Perks: Eiltempo, Geist und Aufdrehen

Ausrüstung: variiert

Mehr Details findet ihr hier:

CoD Warzone: Killstreaks & Loadouts effektiv nutzen – So werdet ihr im BR stärker

Apathys Warzone Loadout

Wie spielt Apathy? Apathy setzt auf ein eher exotisches Setup, was es jedoch nicht weniger tödlich und effektiv macht. Er schwört dabei auf eine Kombination aus der PKM, dem wohl stärksten Maschinengewehr, sowie der MP5 als Zweitwaffe. Das schränkt ihn zwar bei der Perk-Wahl etwas ein, doch mit diesem Loadout ist er eigenen Angaben zufolge absolut tödlich auf jede Entfernung.

Die PKM

Primärwaffe: Leichtes MG PKM mit folgenden Aufsätzen:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Verlängerter 26.9”-Lauf

Laser: Tac Laser

Visier: VLK 3.0x-Visier

Unterlauf: Haltegriff

Die MP5

Sekundärwaffe: MP5 in folgender Konfiguration:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Schaft: FTAC klappbar Verlängerter 26.9”-Lauf

Griff: Gemustertes Griffband

Munition: 45-Schuss-Magazin

Unterlauf: Söldner-Vordergriff

Perks: Eiltempo, Overkill und Aufdrehen

Ausrüstung: C4 und Blendgranate

Mehr Details findet ihr hier:

Werdet ihr eines der Loadouts ausprobieren, die euch die Pros empfehlen? Oder habt ihr ein eignes Setup, auf das ihr über alles schwört? Übrigens, falls ihr im Detail sehen wollt, ob ihr mit diesen Klassen besser abschneidet, probiert dieses Web-Tool: Warzone Tracker für CoD gibt perfekte Auskunft über all eure Stats – So geht’s