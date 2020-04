Wollt ihr wissen, wie gut ihr wirklich in bestimmten Bereichen von CoD: Modern Warfare oder in Call of Duty: Warzone seid? Sind euch eure Stats wichtig? Dann solltet ihr unbedingt den Warzone Tracker von tracker.gg probieren. Das steckt in diesem Web-Tool.

Wie spielt ihr CoD? Viele zocken Modern Warfare oder Warzone rein zum Spaß, doch für so manch einen Spieler zählt dort weitaus mehr als nur reines Vergnügen.

Einigen geht es um eine möglichst hohe K/D, anderen um Präzision, wiederum anderen um bestimmte Stats im weltweiten Vergleich. Manchen aber auch um große Weltrekorde. Gehört man zu den Top-3-Prozent bei den Gesamt-Siegen oder bei der Anzahl der Kills?

Was hat es mit dem Tracker für CoD auf sich? Hier kommt das Tracker-Web-Tool ins Spiel. Denn zahlreichen CoD-Spielern bieten Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone ingame einfach nicht genug Statistiken – der Tracker schon.

Diese Games werden von dem Tracker unterstützt – Quelle: tracker.gg

Dieses von der Community entworfene Tool gehört dem sogenannten Tracker Network der Seite tracker.gg (hier gehts auf ihre Webseite) an. Dieses Netzwerk bietet umfangreiche Statistiken und trackt im Prinzip alle essentiellen Details für so gut wie jeden Top-Shooter und einige andere kompetitive Multiplayer-Titel.

Dazu gehört unter anderem Call of Duty: Modern Warfare. Und seit einiger Zeit auch CoD: Warzone mit einem eigenen Bereich (hier geht’s zur Warzone Unter-Seite).

So funktioniert das Web-Tool: Die Bedienung ist dabei kinderleicht. Ihr wählt über Drop-Down-Menüs das Spiel (Warzone oder MW) sowie die Plattform aus und gebt dann nur noch euren Spieler- oder Activision-Namen ein.

Auf der Übersichtsseite tragt ihr den zu trackenden Namen ein – Quelle: tracker.gg

Habt ihr euch für Warzone entschieden, werden euch daraufhin detaillierte Statistiken zu eurer Performance im Battle Royale sowie dem Plunder-Modus angezeigt. Ihr könnt so all eure Matches bis ins Tiefste analysieren. Das geht sogar so weit, dass ihr alle Spieler samt ihrer Leistung ansehen könnt, die an der jeweiligen Partie teilgenommen haben.

Die Statistiken werden dabei übersichtlich präsentiert und zeigen sogar an, wie ihr euch prozentual gesehen im Vergleich zu allen anderen Spielern schlagt. So ist es manchmal aufschlussreich zu sehen, dass man zwar weltweit in den Top-10 bei der K/D liegt, aber bei der Anzahl der Siege trotzdem kein Land sieht.

Wins, Top 5, K/D, Kills und mehr – Die Übersicht für Warzone Quelle: tracker.gg

Falls ihr eure Statistiken bei Warzone verbessern wollt, dann schaut euch diese Tipps an:

Das steckt noch drin: Auch abseits der Statistiken hat die Seite noch einige interessante Features zu bieten.

Übersicht für die Waffen und Blueprints – Quelle: tracker.gg

Ihr könnt euch beispielsweise alle Waffen samt der zugehörigen Baupläne anschauen, die bislang für das jeweilige Schießeisen veröffentlicht wurden. In dieser anschaulichen Übersicht erfahrt ihr auch, woher man sie bekommt. Auch der gesamte Loot, auf den ihr in Warzone stoßt, kann dort eingesehen werden.

Für die Zukunft ist unter anderem eine genaue Übersicht zu allen 100 Stufen des Battle Pass geplant.

