Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

So kommt der Clip an: Obwohl diese Taktik eigentlich unbeliebt ist, bekommt das Video überraschend viel Zuspruch.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das ist die aktuelle Meta: Mit der Einführung von CoD: Black Ops Cold War in die Warzone gab es große Änderungen an der Meta. Vor allem das DMR 14 dominiert plötzlich . Dabei handelt es sich eigentlich um ein Taktik-Gewehr, aber es schießt mit Sturmgewehr-Munition, weshalb es schneller und trotzdem sehr stark ist.

Aktuell dominieren in Call of Duty: Warzone schnelle Waffen, wie etwa das DMR 14 oder die Diamatti-Pistolen. Auf reddit zeigt ein Spieler nun eine eklige Methode, um diese Waffen zu kontern.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − 3 = 4

Insert

You are going to send email to