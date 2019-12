Mit der neuen Winterversion der kleinen Karte „Docks“ brachte Call of Duty: Modern Warfare den Spielern ein festlich geschmücktes Schlachtfeld. Auf dieser Map wurde nun schon das zweite Easter Egg entdeckt und es macht euch zu Schneemänner! Naja … fast.

Was ist das für eine Fest-Map? Beim gnadenlosen Multiplayer-Shooter Call of Duty: Modern Warfare geht es derzeit etwas festlicher zu als sonst. Mit dem Season 1-Refresh vom 18. Dezember brachte MW den Spielern unter anderem eine hübsch geschmückte Weihnachtskarte.

Die Karte kommt mit allem, was zur Weihnachtszeit gehört: Schneebälle, Lichterketten, Weihnachtskränze und mehr. Nun fanden die Spieler noch ein Easter Egg, das sie fast zu Schneemännern macht.

Auf der Winterversion von Docks ist ganz schön was los

Wie funktioniert das Easter Egg? Der kleine Spaß setzt euch und euren Mitspielern einen feschen Zylinder auf den Kopf und eine frische Karotte auf die Nase.

Um das Easter Egg zu aktivieren, müsst ihr allerdings verdammt schnell sein.

Spielt die Winterversion von Docks

Findet raus, wo die 4 Schneemänner stehen

Erledigt die Schneemänner innerhalb von 2 Sekunden nach dem Start

Bewundert euren neuen Kopfschmuck

Wie starte ich das Easter Egg am besten? Wenn ihr zu zweit unterwegs seid, dürftet ihr das ohne Probleme hinbekommen.

Die Schneemänner sind leicht zu finden und stehen auch immer am selben Ort. Die gefrorenen Gesellen aber innerhalb von 2 Sekunden zu erledigen, braucht schon etwas Übung.

Wenn ihr das allerdings in einem privaten Match ein paar mal probiert, könnt ihr damit eure Gegner auch in den öffentlichen Spielen überraschen. Zielt dafür schon während des Countdowns auf die Schneemänner und teilt euch dann die beiden anderen auf.

Die Postionen der Schneemänner auf Docks (Winter). Auf der rechten Seite stehen die Fahrzeuge. Schneemann 1 und 2 stehen etwas außerhalb der Map.

Update brachte Schneeball-Schlachten

Was gibts bei CoD sonst so zur Weihnachtszeit? Die Entwickler haben sich über Weihnachten echt was überlegt. Am 24. Dezember kam ein Update, seitdem könnt ihr euch Schneeball-Schlachten im 2vs2-Format liefern.

Auf der Winterkarte gibt es sogar noch ein Easter Egg, das ganz besonders von „Zurück in die Zukunft“-Fans gefeiert wird. Wenn ihr alles richtig macht, könnt ihr Captain Price beim Ausliefern neuer CoD-Versionen behilflich sein.

Was sagt ihr zu der diesjährigen Weihnachts-Map? Habt ihr euch die Easter Eggs schon angesehen?