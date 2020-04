Ab sofort steht Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered auf der PS4 zur Verfügung. Doch nicht in Russland. Dort wird die Neuauflage der Kampagne von CoD: MW 2 nicht für Sonys Konsole erscheinen. Grund dafür könnte die kontroverse Mission „No Russian“ sein.

CoD MW 2 Remastered auf der PS4 ist da – aber nicht in Russland: Die zahlreichen Leaks und Gerüchte haben sich nun bestätigt. Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, eine Neuauflage der Kampagne von CoD: MW 2, steht seit dem 31. März weltweit zum Kauf bereit – zunächst nur für die PS4 im PlayStation Store.

Eine Ausnahme ist jedoch Russland. Dort wird das Remaster nicht für die PS4 erscheinen. Sony sieht nämlich offiziell von einem Verkauf ab. Doch warum? Schließlich gehört gerade die Kampagne von Modern Warfare 2 in den Augen vieler Fans zu einer der besten von ganz Call of Duty.

Das sagt Sony dazu: Sony selbst gibt keinen Grund an. In einem Tweet von Call of Duty Russia heißt es jedoch, dass CoD: MW 2 Remastered für die PS4 nicht in Russland erscheinen wird.

„Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ist eine neu aufgelegte Version der fiktionalen Kampagnen-Erfahrung, die ursprünglich im Jahr 2009 veröffentlicht wurde – nun komplett in HD. Sony Interactive Entertainment hat sich dazu entschlossen, Modern Warfare 2 Kampagne Remastered nicht im russischen PlayStation Store zu verkaufen.“

Was ist mit anderen Plattformen? Andere Plattformen sind davon offenbar nicht betroffen. Für sie wird das Remaster wie geplant erscheinen. Im gleichen Zuge heißt es nämlich im Tweet:

„Wir freuen uns, Warfare 2 Campaign Remastered digital für die Xbox One und für PC via battle.net in Russland zu veröffentlichen.“

В основе Modern Warfare – полностью вымышленная история, тщательно созданная, чтобы доставить удовольствие всем игрокам. SIE решили не продавать игру в российском PS Store. Мы с нетерпением ждем выхода игры в цифровом варианте для ПК и Xbox 25 октября. — Call of Duty Russia (@CallofDutyRU) October 22, 2019

Es ist also offenbar eine Entscheidung seitens Sony und nicht von russischen Behörden.

No Russian – Das könnte der Grund sein: Zwar werden keine offiziellen Gründe genannt, doch man geht davon aus, dass die Mission „No Russian“ aus der Kampagne von CoD MW 2 der Grund für diesen Schritt sein dürfte.

Diese schlug bereits 2009 im Original große Wellen und wurde kontrovers diskutiert – nicht nur in Russland. Denn der Fokus dieser Mission liegt auf einer russischen Terrorzelle, die auf einem vollen Flughafen ein blutiges Massaker an Zivilisten veranstaltet und dabei versucht, das Ganze dem US-Geheimdienst in die Schuhe zu schieben.

Der Spieler nimmt dabei als Undercover-Agent der CIA daran teil und kann (in der Uncut-Version) ebenfalls auf unbewaffnete und wehrlose Zivilisten schießen.

Es ist jedoch möglich, diese Sequenz zu überspringen. Zudem hatte Activision diese Mission freiwillig aus der russischen PC-Fassung des ursprünglichen Modern Warfare 2 entfernt.

Hier könnt ihr euch die Mission im Video anschauen:

Nicht das erste Mal: Es ist nicht das erste Mal, das Sony auf einen Verkauf von „Call of Duty“-Spielen mit sensiblen Inhalten im russischen PS Store verzichtet.

Auch das aktuelle Call of Duty: Modern Warfare, den Reboot der Reihe aus 2019, hat Sony nicht im russischen PlayStation Store angeboten. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Call of Duty: Modern Warfare auf PS4 wird in Russland definitiv nicht im PS-Store sein

Dort gab es ebenfalls keine offizielle Angabe von Gründen, doch man geht davon aus, dass die teils überspitze Darstellung russischer Soldaten als Bösewichte zu diesem Schritt geführt haben könnte.

Übrigens, die Neuauflage von CoD Modern Warfare 2 Remastered steht aktuell auch außerhalb von Russland in der Kritik. Denn vorerst ist das Spiel nur für die PS4 erhältlich. Erst am 30. April ziehen die anderen Plattformen nach: CoD Modern Warfare 2 Remastered ist für PS4 live – Wann startet’s auf PC, Xbox One?