Viele Spieler warten auf einen Release von Fall Guys auf Xbox One und Nintendo Switch. Wie ist aktuell der Stand um eine Xbox-Version des Partyspiels?

Was ist los bei Fall Guys? Das Partyspiel Fall Guys erschien am 4. August 2020 für PC und PS4. Es legte einen Rekord-Start hin und verzeichnete den besten Start aller PC-Spiele seit 2016. Doch Spieler auf der Xbox und Nintendo Switch müssen bisher noch auf die vielen Minigames im Stile von Takeshis Castle, die Fall Guys bietet, verzichten.

In diesem Artikel wollen wir euch zeigen, wie es aktuell um eine Xbox-Version aussieht. Was die offiziellen Meldungen hergeben und was wir aus Leaks erfahren.

Diesen Artikel halten wir für euch aktuell und werden ihn regelmäßig überarbeiten, sobald es neue Infos gibt.

Was weiß man offiziell?

Das sagt das Team: Ende August 2020 führte Kate Stark ein Interview mit dem Team von Fall Guys. Sie fragt, ob Fall Guys auf Xbox oder Nintendo Switch erscheinen würde.

Der Lead-Designer Joe „GosuJoe“ Walsh antwortete „Vielleicht eines Tages“.

Das zeigte die Webseite: Die Webseite der Fall-Guys-Entwickler, Mediatonic, bietet einen Bereich mit den am häufigsten gestellten Fragen und Antworten (FAQ). Zu den Plänen für einen Release auf Xbox oder Nintendo Switch stand dort:

Zum Start gibt es Fall Guys nur auf PS4 und Steam. Wir würden das Spiel später aber auch gerne auf andere Plattformen bringen. Lasst uns auf Twitter und Discord wissen, welche Plattformen ihr euch als Nächstes für einen Release wünscht. Wir würden gerne sehen, wie groß die Nachfrage ist. Quelle: Gamefaqs.gamespot.com

Diese Antwort existiert allerdings aktuell nicht mehr auf der FAQ-Webseite von Fall Guys.

Auf Twitter schrieb der offizielle Account von Fall Guys am 12. August, dass man sich erstmal auf PC und PS4 konzentriere. In Zukunft will man einen Release aber auf weiteren Plattformen.

Offiziell gibt es also noch wenig Details zu einem Release von Fall Guys auf Xbox One oder Xbox Series X/S. Doch Dataminer haben da wohl schon mehr gefunden. Und das sind gute Nachrichten, wenn ihr auf die Veröffentlichung wartet.

Was sagen Leaks zu Fall Guys?

Das zeigt ein Dataminer zu Xbox: Auf Twitter zeigt Dataminer thethiny, dass es offenbar gute Neuigkeiten die Spieler gibt, die auf einen Xbox-Release warten.

Im Code des Spiels fand thethiny deutliche Hinweise auf die Xbox One. Am 28. August schrieb der Dataminer: „Die aktuelle Version von Fall Guys unterstützt Xbox One“.

Das zeigt ein Dataminer zur Switch: Auch für die Switch wurde im Code von Fall Guys ein interessanter Hinweis gefunden. Der Twitter-Nutzer OatmealDome erklärt: „Interessanterweise hat Fall Guys die ‚NintendoSDKPlugin.dll‘-Datei in den Spieledateien auf Steam. Diese Datein wäre schon seit der ersten Version von Fall Guys vorhanden Doch damit ist noch kein Release bestätigt.

Doch solche Leaks sollte man mit Vorsicht genießen. Der Fund der Dataminer bestätigt noch lange kein Release-Datum von Fall Guys auf Xbox One oder Nintendo Switch.

