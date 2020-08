Fall Guys: Ultimate Knockout hat auf YouTube ein Duell der Giganten erlebt. Denn der seit kurzem auf der Plattform aktive Streamer Dr Disrespect hat den größten Content-Creator PewDiePie zu einem Duell herausgefordert. Das sah einiges an spaßigen Szenen und endete mit der Aussicht auf noch mehr irre Aktionen.

Wie lief das Duell der beiden Giganten ab? Der kontroverse Streamer Dr Disrespect ist nach seinem mysteriösen Verschwinden von Twitch jetzt auf YouTube aktiv. Dort hat er neben weiteren Eskapaden auf der Plattform den größten Content Creator PewDiePie herausgefordert. In einem „Best of 5“ im abgedrehten Battle-Royale-Game Fall Guys sollte der Champion gekürt werden.

Die Gemeinschaftsaktion war schon Mal von den Viewerzahlen ein voller Erfolg und brachte über 520.000 Zuschauer vor den Bildschirm.

Dr Disrespect ätzt gegen PewDiePie und verliert trotzdem

So schlug sich der Doc: Das Duell lief – wie zu erwarten – recht chaotisch ab. Der Doc, der für sein aggressives Gameplay bekannt ist, wollte sogleich PewDiePie trollen und ihn festhalten. Das ist in Fall Guys ein beliebter Troll-Move, denn Gegner behindern und sie dann in potenziell verhängnisvolle Situationen zu bringen, ist für viele Spieler das Wichtigste in Fall Guys.

Hier geht das Gegrabbel vom Doc schief.

Doch der Doc hatte es übertrieben und PewDiePie konnte ihm entgehen, was Dr Disrespect wiederum in die Bredouille brachte und er vom Schleim erreicht und vernichtet wurde. Solche Aktionen und Pech führten schließlich zu einer Führung von 3:1 für PewDiePie.

Dr Disrespect ätzt gegen PewDiePie: Der Doc wiederum reagierte auf seine typische Art. In einem simulierten Umkleideraum hielt er eine Fake-Ansprache an sein Team. Es gehe ja wohl nicht, dass er gegen einen Typen in Schweden verliere, der mit nem Volvo 7 Stunden zum nächsten Schnapsladen fahren müsse. Falls er überhaupt wisse, was ein Schnapsladen sei!

„Der fährt nen Volvo!"

Zum Vergleich: Der Doc prahlt öfter damit herum, das er einen dicken Lamborghini-Sportwagen fährt und angeblich einen Privatjet besitzt.

So ging das Duell aus: Am Ende konnte der Doc nochmal aufholen, doch es endete mit einem 3:2 für PewDiePie. Er durfte dann als Sieger den Doc dazu zwingen, das am meisten gehasste Video von PewDiePie anzuschauen, ein Video, in dem er selbst versucht hatte, 1 Million Dislikes zu bekommen und das unter anderem Szenen enthält, in dem PewDiePie halbnackt auf einem fahrbaren Stofftier auf der falschen Straßenseite herumzuckelt und Leute belästigt.

Die Rache des PewDiePie.

Doc und PewDiePie wohl neue beste Freunde: Trotz der krachenden Niederlage schien aber am Ende die Chemie zwischen den beiden YouTubern zu stimmen. Kein Wunder, immerhin fallen beide seit Jahren durch kontroverse Aktionen auf und nehmen allgemein kein Blatt vor den Mund. Daher beschlossen sie, sich in der Zukunft zu treffen und einen Real-Life-Stream zu veranstalten. Der Doc meinte da „ich komm mit dem Privatjet runter nach Schweden!“, worauf PewDiePie entgegnete „Cool, ich bring den Volvo!“