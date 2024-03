Auf der PS5 könnt ihr über die Feiertage ein Spiel testen, das für seine schöne Heldin und coole Kämpfe bekannt ist

Die freie Zeit an den Feiertagen könnt ihr dazu gut nutzen, um die Demo ausgiebig zu erkunden, statt einfach durchzurasen. Denn eure Speicherdaten der Demo könnt ihr später in das Spiel übertragen.

Um welches Spiel geht es hier? Stellar Blade ist ein neues Action-Abenteuer auf der PS5, welches am 26. April 2024 auf der Konsole erscheinen soll. Das Spiel wird von Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Shift Up herausgebracht und gilt als heiß erwarteter Titel für die Playstation.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to