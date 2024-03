Neues Strategiespiel auf Steam erreicht innerhalb von 8 Stunden Finanzierungsziel – Demo ist jetzt verfügbar

Das deutsche Studio Chimera Entertainment hat die Demo ihres neuen Strategiespiels Songs of Silence veröffentlicht und innerhalb kürzester Zeit ihr Crowdfunding-Ziel erreicht.

Um welches Spiel handelt es sich? Es handelt sich hierbei um den Titel Songs of Silence , der vom deutschen Studio Chimera Entertainment entwickelt wird. Obwohl das Studio zuvor eher für Mobile Games wie Angry Birds Evolution oder den Netflix-Gaming-Titel Shadow and Bone: Enter the Fold bekannt war, ist Songs of Silence ihr erstes PC-Spiel.

Die Demo ist bereits auf Steam verfügbar.

Das Besondere an diesem Titel ist, dass die Kickstarter-Kampagne innerhalb von 8 Stunden ihr Crowdfunding-Ziel von 23.000 € erreicht hat.

Keine Map ist wie die andere

Worum geht es in Songs of Silence? Songs of Silence ist ein taktisches Strategiespiel, das in zwei Fantasywelten spielt, die eine drohenden Stille fürchten müssen. Spieler erleben eine einzigartige Kombination aus rundenbasierter Königreichsverwaltung, Erkundung und Heldenentwicklung, ergänzt durch kurzweilige Echtzeitkämpfe.

Mit einer Vielzahl von Einheiten und mächtigen Kampfkarten führt ihr Armeen in packende Schlachten, während ihr zufällig generierte Karten erkundet. Das Spiel bietet ein innovatives Kartensystem, das die vielfältigen Aktionen von Helden und Orten widerspiegelt, wodurch jeder Spielstil und jede Strategie einzigartig wird.

Reaktionen aus der Community: Die Reaktionen unter dem Trailer auf YouTube bringen vor allem viele positive Rückmeldungen hervor. Einige Nutzer schreiben unter dem Video:

kotassasinskiy3774 schreibt: Es ist so schön. Vor allem die Entwürfe der Einheiten und die Porträts! Ich wünsche euch viel Erfolg!

sanhill811 kommentiert: Ich bin bereit, mich auf dieses Abenteuer einzulassen

umegasdarkstar2657 merkt an: Die Musik klingt so sehr nach Final Fantasy XII, also ja, derselbe Komponist! Auch der Kunststil des Spiels sieht sehr ästhetisch ansprechend aus!

