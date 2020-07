Am zehnten Spieltag der GSA League in Rainbow Six Siege ist ein vielversprechender deutscher Newcomer auf die hinteren Plätze gerutscht. FACT Gaming gehört nicht mehr zu den Top-Teams der Liga. Was ist da passiert?

Wer sind die Newcomer? FACT Gaming hat sich während der Qualifier zusammen mit DIVIZON für die Teilnahme an der GSA League qualifiziert. Hier treffen sie seit nun bereits 10 Wochen auf starke Gegner, darunter die besten Teams Europas.

In den ersten Wochen haben sich sowohl FACT als auch DIVIZON bewiesen und eine starke Führung auf der Rangliste ausgebaut. Beide standen lange Zeit auf Platz 1 und 2. Bei uns auf MeinMMO galt FACT sogar als ein Problem für die Profi-Teams der Liga.

Nun allerdings bröckelt das Image der starken Newcomer. Sie verlieren immer mehr Matches und zeigen nicht mehr viel von ihrer ursprünglichen Leistung. Zugleich scheinen sich ihre Gegner immer mehr anzustrengen.

Für FACT wie auch für DIVIZON ist die GSA League wichtig, um in die EU League aufzusteigen, die Profi-Liga von Rainbow Six Siege. Aktuell sieht es für FACT aber nicht so aus, als würde das gut gehen.

Team Secret zerlegt FACT in der Rückrunde

Was ist passiert? Am Donnerstag, den 16. Juli, fand der 10. Spieltag der GSA League statt. An diesem Tag trafen FACT Gaming auf die Profis von Team Secret in der Rückrunde. Bereits am 3. Spieltag der Liga trafen die Teams aufeinander, damals hatte FACT noch mit einem soliden 7:3 gewonnen.

Jetzt, in der Rückrunde, haben die Profis von Team Secret das Ergebnis einfach umgedreht und FACT ihrerseits mit 7:3 besiegt. FACT steigt damit erstmals in eine negative Runden-Differenz und auf Platz 5 der Tabelle ab, nur noch knapp vor den WarKidz.

Das vollständige Match könnt ihr euch auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Rainbow Six Deutschland oder auf dem YouTube-Kanal von Ubisoft ansehen. Wir haben es auch hier für eingebunden. Das Match beginnt bei etwa Stunde 4:21:45:

So lief das Match ab: Trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit einem 0:4-Start im Angriff hat sich FACT bis zum Wechsel in Runde 7 immerhin auf ein 4:2 hochgearbeitet. Das gilt als ein Zwischenstand, der für beide Teams noch alles offen lässt, da die Verteidiger-Position meist leichter zu gewinnen ist.

Besonders, dass FACT die letzten beiden Angreifer-Runden gewonnen und scheinbar ihre anfängliche Schwäche überwunden hat, versprach ein spannendes Ende der Begegnung.

Allerdings hat FACT hier nicht auf den Erkenntnissen aufgebaut, sondern auch als Verteidiger immer wieder verloren. Die letzte, entscheidende Runde beim 6:3 für Team Secret verlief dann sogar ohne Verlust für die Profis und führte schlussendlich zur Niederlage von FACT.

Sieg von Team Secret: „Druck war nicht da“

Was macht FACT falsch? Bereits zu Beginn hat FACT einige Schwächen gezeigt. Obwohl sie sich teilweise in Vorteil-Situationen wiedergefunden haben, haben sie aus diesen nichts gemacht. In der ersten Runde haben sie relativ früh drei Gegner getötet und dabei nur einen Spieler verloren.

Das 4 gegen 2 hat FACT dann dennoch verloren. Es fehlten sowohl Absprachen als auch eine wirkliche Strategie. Wann immer ein Spieler von FACT eine Bresche schlagen konnte, hat keiner seiner Kameraden diese ausgenutzt.

Die gleichen Schwierigkeiten hatten sie bereits eine Woche zuvor im Match gegen Rogue. FACT schafft es nicht, Vorteile auszunutzen, die durch starke Plays oder Fehler der Gegner zustande kommen.

Rainbow Six Siege: 4 Tricks, die ihr von den Top-Teams lernen könnt

Wie passiert das? Ein möglicher Grund könnte sein, dass das Team auf den Spieler Daya verzichten muss. Der wechselte vor einigen Wochen zum Konkurrenten WarKidz. Mit dem neuen Spieler, Slypher, sowie den Ersatzspielern YLZ und Witheball, ist das Team offenbar noch nicht so gut eingespielt.

Zudem machen viele der Profis ab jetzt wirklich „ernst“, nachdem einigen sogar vorgeworfen wurde, absichtlich zu verlieren. Teams wie Rogue und Team Secret haben sich anscheinend in den ersten Wochen zurückgehalten, um nicht zu viele Taktiken zu zeigen und dann am Ende das Feld von hinten aufzuräumen.

Im Interview nach dem Spiel erklärt Secret-Spieler Daniel „Exp0“ Massierer, dass Team Secret dieses Match unbedingt gewinnen wollte: „Druck war nicht da. Wir haben gespielt wie immer. Wir haben nur gesagt, wir wollen gegen sie gewinnen und wir spielen einfach unser Spiel.“

Die Ergebnisse von Spieltag 10

So haben die anderen Teams gespielt: Die Rückspiele am zehnten Spieltag haben allesamt ein ähnliches Ergebnis wie die Hin-Spiele vor einigen Wochen. Lediglich FACT ist dieses Mal unterlegen. Die Teams haben gespielt wie folgt:

Turtle eSport 5:7 DIVIZON

Rogue 7:1 WarKidz

G2 Esports 7:1 mYinsanity

FACT Gaming 3:7 Team Secret

Damit haben sämtliche EU-League-Teams einen starken Sieg eingefahren und befinden sich nun zusammen mit DIVIZON in den Spitzen-Positionen.

Rainbow Six Siege: So seht ihr die Deutsche Liga Alle Infos, Ankündigungen und Streaming-Pläne zur großen deutschsprachigen GSA-Liga. Zur Übersicht

Wie geht es weiter? Für FACT Gaming werden die nächsten Wochen hart. Am kommenden 11. Spieltag müssen sie gegen den Profi-Favoriten G2 Esports an und haben dort nur schlechte Chancen. In der Woche darauf geht es gegen DIVIZON an den Start, ein Match, das bereits in der Hin-Runde das vermutlich beste der ganzen Liga gewesen ist.

DIVIZON ist im Moment aber der neue Favorit unter den Newcomern. Diese müssen in den kommenden Wochen ebenfalls gegen starke Profi-Teams ran, unter anderem noch einmal gegen G2 Esports. Wer ein frisches, neues Team zum Bejubeln sucht, der sollte DIVIZON anfeuern.

GameStar und MeinMMO sind Medienpartner der diesjährigen Liga für Rainbow Six: Siege in Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig auf unseren Websites und Kanälen über die Liga, Partien und Teams berichten.