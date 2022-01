Wer Rainbow Six: Extraction im Endgame spielt, muss ein absoluter Masochist sein

Der kommende Koop-Shooter Rainbow Six: Extraction hat den härtesten Modus vorgestellt, der aktuell geplant ist. Maelstrom ist das „Endgame“ des Spiels und bietet Herausforderungen, die selbst den besten Spielern einheizen werden.

Was ist das für ein Modus? Maelstrom ist eine Art erweiterter Standard-Modus. Er folgt weiterhin den Prinzipien von Extraction: Ihr startet mit einem Team in eine Mission, müsst Aufgaben erledigen und heil wieder herauskommen.

Extraction setzt auf Team-Play. In einer Gruppe aus drei Spezialisten mit besonderen Fähigkeiten dringt ihr in eine Zone ein und stoßt dort auf Aliens, die euch ans Leder wollen. Der Einsatz von Waffen und besonderen Gadgets sowie Absprache mit dem Team sind überlebenswichtig.

Standardmäßig besteht eine Mission aus 3 Stufen mit Aufgaben, die ihr abschließen müsst. Der Endgame-Modus Maelstrom geht aber hier noch weiter.

So funktioniert Maelstrom: Statt nur 3 aufeinanderfolgende Stufen zu bieten, hat eine Mission in Maelstrom gleich 9 davon. Ihr spielt also quasi 3 Runden nacheinander, ohne Pause. Dazu kommen noch weitere Schwierigkeiten:

Verschiedene „Mutationen“ in jeder Stufe machen das Spiel schwerer. So versperrt euch etwa Nebel die Sicht oder giftiger Schleim fügt euch Schaden zu.

Stationen zum Auffüllen von Munition und Lebenspunkten werden alle 3 abgeschlossene Stufen weniger. Außerdem zieht die Stärke der Gegner dabei an.

Statt aus allen Operators auswählen zu können, habt ihr nur 6 zur Auswahl.

Der letzte Punkt bringt durch die Beschränkung auch euren Spielstil durcheinander. Normalerweise könnt ihr in Extraction jeden Operator für jede Mission auswählen. Geht ein Operator down, müsst ihr die Spielfigur über eine Mission im normalen Modus erst wieder „befreien“.

In Maelstrom könnt ihr schon von Anfang an nur 6 auswählen und ist keiner eurer Lieblings-Operator dabei, müsst ihr euch an die Spielweise der Figur anpassen. Außerdem müsst ihr spätestens nach 6 gescheiterten Versuchen die Operators zurückholen / befreien. Die erlaubten Operator im Maelstrom-Modus wechseln jede Woche durch.

Die Entwickler selbst sagen, dass ihr dazu nur mit vollständig gelevelten Operators antreten solltet. Oder dann, wenn ihr „sehr, sehr gut“ seid.

Den Modus könnt ihr hier im eingebundenen Video sehen:

Bockschwerer Modus für starke Belohnungen

Warum sollte man das machen? Für das Abschließen von Maelstrom bekommt ihr haufenweise Erfahrungspunkte und sogar Premium-Credits. Außerdem könnt ihr euch einzigartige Cosmetics freispielen, die es nur dort gibt.

Dazu ist Maelstrom eine Art Prestige-Modus. Mit den kosmetischen Belohnungen könnt ihr zeigen, wie gut ihr wirklich seid. Ein goldener etwa Helm bedeutet, dass ihr zu den Besten der Besten gehört.

Anders als der Standard-Modus laufen dabei die Maelstrom-Missionen immer gleich ab. So könnt ihr Fehler analysieren und immer besser werden, wenn ihr geduldig genug seid. Mutationen, Gegner und Aufbau der Missionen wechseln allerdings einmal wöchentlich.

Wann erscheint Rainbow Six: Extraction? Am 20. Januar soll Rainbow Six: Extraction für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Der Shooter wird zudem ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass enthalten sein.

Bisher ist der Hype um das Spiel noch gemäßigt. Es gibt weder übermäßig hohe Hoffnungen, noch Kritik. Fans hoffen vor allem, dass Extraction einfach eine gute Auskopplung des Outbreak-Events von Rainbow Six: Siege werden wird. Potenzial hat das Spiel zumindest:

Wie steht ihr zu Extraction und dem Endgame-Modus Maelstrom? Werdet ihr euch das Spiel ansehen oder bleibt ihr bei Siege? Schreibt uns einen Kommentar!