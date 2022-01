Der erste neue Koop-Shooter 2022 erscheint – Alles zum Release von Rainbow Six: Extraction

Schon im Januar kommt mit Rainbow Six: Extraction der Auftakt ins Gaming-Jahr 2022 für Shooter-Fans. Der neue Ableger der beliebten Reihe von Ubisoft wird ein Koop-Shooter. MeinMMO verrät, was ihr zum Release

Was ist Rainbow Six Extraction? Extraction, ehemals Quarantine, ist die Auskopplung des zeitlich begrenzten Outbreak-Events aus Rainbow Six Siege. Ihr spielt im Koop gegen KI-Gegner mit bekannten Operators aus Siege. Wann erscheint Rainbow Six: Extraction? Am 20. Januar 2022 ist der Release. Die genaue Uhrzeit steht noch aus. Auf welchen Plattformen kann ich spielen? Rainbow Six Extraction erscheint für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und Google Stadia. Kommt Rainbow Six: Extraction in den Game Pass und auf Steam? Direkt zu Release am 20. Januar ist Extraction über den Game Pass zu spielen. Außerdem erscheint der Shooter auch auf Steam und im Epic Games Store sowie in Ubisofts eigenem Ubisoft Connect (ehemals Uplay). Gibt es Crossplay? Ja, Extraction unterstützt Crossplay unter allen Plattformen. Mehr dazu findet ihr in unserem Special zu Koop und Crossplay in Extraction.

Das Gameplay von Extraction – So spielt sich der neue Shooter

Wie läuft Extraction ab? Ihr startet mit insgesamt 3 Charakteren – Operator genannt – in eine Mission auf einen der 12 Maps, die zum Release verfügbar sind. Jede Mission ist in 3 Abschnitte aufgeteilt.

Ihr müsst in jedem Abschnitt durch eine Forschungs-Station, in welchem von einem außerirdischen Parasiten erschaffene Monster auf euch warten. Mit den besonderen Fähigkeiten der Operator und viel Absprache bewegt ihr euch tiefer in den verlassenen Komplex.

Je tiefer ihr kommt, desto schwerer wird es. Euch erwarten härtere Gegner und sogar Mini-Bosse. Sollte einer eurer Operator draufgehen, bleibt er so lange verschollen, bis ihr ihn in einer weiteren Mission wieder befreien könnt. Bis das passiert ist, könnt ihr ihn nicht spielen.

Im Kern ist Rainbow Six: Extraction ein Shooter und baut auf entsprechendes Gameplay auf. Ihr spielt mit einer Vielzahl an Waffen, von Sturmgewehren über LMGs bis hin zu Granaten und Gadgets.

Rainbow Six Extraction: Ein Übersichtstrailer zeigt, was euch im Spiel erwartet

Gibt es PvP? Nein. Rainbow Six: Extraction ist ein reiner Koop-Shooter, in welchem ihr gegen KI-Gegner antretet. Allerdings ist es möglich, dass Friendly Fire aktiv sein wird. Zumindest ist das der Standard in Siege. Wir tragen die Information nach, sobald wir sie bestätigen können.

Wenn ihr euch mit anderen Spielern messen wollt, gibt es mit dem Maelstrom-Protokoll einen Endgame-Modus. Der ist äußerst herausfordernd, belohnt euch aber mit einzigartigen Kosmetika, die ihr nur dort freischalten könnt. Selbst ohne Bestenliste könnt ihr durch etwa goldene Helme zeigen, wie gut ihr seid.

Rainbow Six: Extraction sagt: Ihr könnt hier nicht einfach wild rumballern

Editionen und Buddy Pass für eure Koop-Freunde

Welche Versionen gibt es? Rainbow Six: Extraction wird in lediglich zwei Ausführungen kommen: Standard Edition und Digital Deluxe. Während die Standard-Edition lediglich das Spiel sowie den Buddy Pass enthält, bekommt ihr in der Deluxe Edition zusätzlich:

das „Giftiger Kontakt“-Paket mit verschiedenen Waffen- und Operator-Skins

das „React Strike“-Paket mit weiteren Skins, Rabatten im Shop sowie Währungs-Boostern

Die Standard-Edition erhaltet ihr für 39,99 € (PC) bzw. 49,99 € (Konsole). Die Deluxe Edition kostet jeweils 10 € mehr, also entsprechend 49,99 € bzw. 59,99 €. Ihr könnt das Spiel im offiziellen Shop von Ubisoft für alle Plattformen erwerben.

Was bringt der Buddy Pass? Rainbow Six: Extraction wird zum Release einen Buddy Pass bekommen. Beim Kauf einer beliebigen Version erhaltet ihr zwei dieser Pässe, mit denen ihr jeweils einen Freund einladen könnt. Detaillierte Infos findet ihr in unserem Koop-Special.

Euer Buddy bekommt dann 14 Tage lang kostenlosen Zugriff auf Extraction. So könnt ihr den neuen Shooter im Koop ausprobieren und testen, ob er euch zusagt oder Freunde einladen, um sie zu überzeugen. Ihr könnt Freunde ganz leicht über das Menü im Spiel selbst einladen. Eingeladene Freunde können das Spiel dann über die “Trial Version” ihrer Plattform spielen.

Sollte euch Extraction nicht zusagen, hält 2022 noch weitere starke Shooter für euch bereit:

