Neues MMORPG für Erwachsene startet noch 2022 auf Steam – Lockt mit Blut, Vampiren und BDSM

Das neue MMORPG Shadow’s Kiss soll noch 2022 in den Early Access auf Steam starten. Das Spiel macht euch zu einem BDSM-Vampir, Totenbeschwörer oder Sukkubus. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist Shadow’s Kiss? Bei dem Titel handelt es sich um ein MMORPG, welches sich spezifisch an ein erwachsenes Publikum richtet. Das liegt nicht nur an den Gewaltdarstellungen im Game, sondern auch an spielbarem Sex im Vampir-MMO.

Dabei setzt Shadow’s Kiss auf ein klassenloses Charaktersystem, bei dem ihr euch trotzdem weiter spezialisieren und verbessern könnt. Dazu verbessert ihr euren selbst erstellen Vampir im Schwertkampf, in der Totenbeschwörung oder in der Kunst der Verführung. Eure Charakterentwicklung liegt bei euch.

Neben dem Level-System findet die Progression in Shadow’s Kiss hauptsächlich durch das Finden besserer Gegenstände statt, ein gewisser Grind-Faktor ist also auch vorhanden. Das MMORPG lässt sich nach Angaben der Entwickler zwar gut alleine spielen, jedoch haben die meisten Gebiete auch Gruppeninhalte.

Welche Features gibt es? Das MMORPG bietet allerdings einiges mehr, als nur Splatter und Sex für Erwachsene – eine ganze Reihe an Features wartet auf euch:

Ein umfangreicher Charaktereditor, bei dem ihr nicht nur euer Aussehen, sondern auch eure Geschichte und Sexualität festlegen könnt.

Keine Holy-Trinity der Klassen, stattdessen ein klassenloses Charaktersystem, in welchem ihr euch weiter spezialisieren könnt.

Die Möglichkeit dazu, euren Vampir weiterzuentwickeln und noch mehr zu spezialisieren. Hier könnt ihr unter anderem ein Totenbeschwörer oder ein lüsterner Sukkubus werden.

Quest und Loot-System

Housing

PvE und PvP, Dungeons, Solo- und Gruppen-Conten in einem rundenbasierten Kampfsystem

Die Möglichkeit, Menschen zu kontrollieren und Aufgaben an sie abzugeben, um euch weiter zu verbessern.

Spielbare Sex-Szenen, bei denen ihr euch unter anderem im BDSM ausprobieren könnt. Sowohl als dominanter als auch als unterwürfiger Partner.

Den ersten Trailer zum Spiel könnt ihr hier sehen – auch wenn der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und aus der Pre-Alpha stammt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wann könnt ihr zocken? Derzeit könnt ihr das Game auf Patreon unterstützten und erhaltet somit sofortigen Zugang zu einer Alpha-Version des Spiels. Des Weiteren wartet der Titel nun noch auf die Freigabe seitens Steam. Ist das geschafft, soll die Early-Access-Phase in Steam beginnen.

Laut Leaks ist das geplant für das erste Quartal 2022, offiziell bestätigt ist diese Information aber noch nicht. Dort könnt ihr das Game dann kaufen und einfach loszocken, wie ihr es von anderen Early-Access-Titeln gewohnt seid.

Die Community ist geteilter Meinung

Was sagen die Spieler? Viele sind ein wenig abgeschreckt von der Grafik des MMORPGs. Für ein Spiel, welches 2022 erscheint, wirkt die Grafik für einige User stark veraltet und die Animationen nicht flüssig.

Außerdem zeigen sich einige User skeptisch, was die Finanzierung des MMORPGs angeht. Ursprünglich ist Shadow’s Kiss nämlich auf Kickstarter gestartet und hat sein Ziel dort zwar innerhalb von 36 Stunden erreicht, setzte mit 25.000 $ aber ein sehr niedriges Budget-Ziel für ein MMORPG.

Andere sind überzeugt, dass das Game keine großartige Grafik braucht, um gut zu sein. Sie unterstützten das Spiel gerne und freuen sich darauf, wenn es fertig wird. Der Ansatz scheint immerhin vielen Leuten zu gefallen, sonst wäre das Kickstarter-Goal nicht so schnell erreicht gewesen, schreiben Fans auf reddit.

Was haltet ihr von dem MMORPG für Erwachsene? Ist das Game etwas für euch, oder findet ihr den Ansatz von Shadow’s Kiss eher nicht so gut? Seid ihr der Meinung, dass ein MMORPG spielbaren Sex vertragen könnte oder gehört das für euch nicht unbedingt in das Genre? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Ein ebenfalls eher blutiges MMORPG mit rundenbasierten Kämpfen kommt ebenfalls bereits im Januar: Broken Ranks.