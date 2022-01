Fans bauen 25 Jahre altes MMORPG in Minecraft nach, wollten endlich neue Features sehen

Was haltet ihr von dem Projekt? Werdet ihr Tibia 3D versuchen oder habt ihr das 25 Jahre alte MMORPG überhaupt noch auf dem Schirm? Habt ihr es mal gespielt und werdet nun die Gelegenheit nutzen, zurückzukehren? Bewundert ihr die Fans von Tibia für ihr Engagement? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Wie könnt ihr mitmachen? Um bei Project Tibia 3D mitzuspielen, benötigt ihr lediglich Minecraft in der Version 1.11.2. Mods braucht ihr nicht, um das MMORPG zu spielen. Mit dieser Anleitung seid ihr in wenigen Minuten im Spiel:

Was kann Project Tibia 3D? Das Fan-gebaute 3D-Tibia ist am 1. Januar 2022 gestartet und kann nun von jedem gespielt werden, der Minecraft besitzt. Das Hauptaugenmerk legten die Fans dabei auf soziale Interaktion, Gildenbildung und Monsterjagd, wie sie selbst schreiben.

Obwohl es aus Deutschland kommt, ist Tibia gerade hier vor Ort eher unbekannt. Einen Großteil seiner Spielerschaft kann das MMORPG in Brasilien, Polen und Mexiko begeistern ( via Tibia ).

Was ist das für ein Spiel? Tibia ist ein, fast auf den Tag genau, 25 Jahre altes MMORPG aus Deutschland. Bis heute wird das Game von vielen Leuten geliebt und gespielt. Während der Corona-Pandemie konnte es zudem in den Spielerzahlen ordentlich zulegen .

