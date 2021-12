Lost Ark bekommt DirectX 11 – Sieht besser aus und läuft auch noch flüssiger

Auf der LOA ON wurde neben großen Gameplay-Anpassungen auch ein großes Update auf DirectX 11 angekündigt, welches in Korea bereits im Januar erscheinen soll. Dieses macht Lost Ark nicht nur schöner, sondern auch noch flüssiger.

Was ist die LOA ON? Dabei handelt es sich um ein wiederkehrendes Event, bei dem der Entwickler Smilegate über die Zukunft des MMORPGs spricht. Unter anderem wurde dieses Jahr sogar eine neue Klasse angekündigt.

Ebenfalls waren die Erwartungen für den EU und Amerika-Release ein Thema auf dem Event. Aber eine größere Änderung blieb dabei fast unerwähnt, nämlich das Update auf DirectX 11, welches in Korea bereits im Januar erscheinen soll.

Was genau ändert sich? Lost Ark läuft noch auf der mittlerweile eher älteren Unreal Engine 3, was man vor allem den Charaktermodellen ansieht. In Verbindung mit der Grafikschnittstelle DirectX 9 kam es dabei, primär bei den aufwändig inszenierten Raids, immer wieder zu Perfomance-Problemen.

Nun bekommt Lost Ark ein Gesamtupdate auf das wesentlich neuere DirectX 11 spendiert. Dadurch sieht das Spiel geringfügig besser aus und läuft dabei sogar noch flüssiger, als es vorher der Fall war.

Wie machen sich die Verbesserungen bemerkbar? Das ist stark abhängig, von der gewählten Szene, aber gerade in den Raids könnte das Update von großem Vorteil sein. Grafische Verbesserungen sind dabei weniger deutlich bemerkbar als die Perfomance-Optimierung.

Diese bessere Performance mit DirectX 11 ist in vielen Szenen allerdings deutlich spürbar. Während man in weniger aufwändigen Szenarien nur 5 bis 10 Frames pro Sekunde mehr rausbekommt, gibt es bei den großen Schlachten schon mal 30 bis 40 Bilder mehr. Das macht beim Spielen des Action-MMORPGs viel aus.

In diesem Video könnt ihr die Veränderungen selbst begutachten, aber Achtung – Story-Spoiler.

Ihr müsst nicht lange auf das Update warten

Wann kommt DirectX 11 zu uns? Viele wünschen sich, dass das Update bereits zum Release der westlichen Version verfügbar sein soll. Natürlich hätte auch Smilegate und Amazon ein Interesse daran, DirectX 11 zum Start bereitzuhaben.

Bestätigt ist das aber noch nicht. Momentan ist von einem Zeitraum kurz nach dem Release die Rede. In jedem Fall müsst ihr aber nicht allzu lange auf das große Update warten.

Wie reagiert die Community? Die Spieler freuen sich größtenteils auf das Update. Die Stimmung auf reddit und in den Kommentaren ist positiv, denn vor allem die Perfomance-Verbesserungen können bei den Spielern punkten.

Einige sind der Meinung, dass die grafischen Verbesserungen kaum sichtbar seien und sich in erster Linie die Farben geändert hätten. Ein paar Spieler sind sogar überzeugt, dass die DirectX 9-Grafik schöner aussehen würde.

Einig sind sich die Spieler allerdings, was die verbesserten FPS angeht. Viele halten das Update für eine sinnvolle Ergänzung und eine Bereicherung für das Endgame.

Derzeit wagen immer mehr MMORPGs den Schritt auf DirectX 11 umzusteigen. Sogar größere Spiele wie Guild Wars 2 sind derzeit in der Testphase dazu. Was haltet ihr davon? Findet ihr so ein Update sinnvoll oder seid ihr anderer Meinung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Bei uns ist derzeit eine der größten Fragen zum Spiel allerdings, wie Pay2Win-lastig ist Lost Ark eigentlich? Wir schauen in den Shop der westlichen Version.