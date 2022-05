Trymacs über Abgang von GermanLetsPlay – „Er wird schneller wiederkommen, als wir denken“

Am Abschluss äußerte Niek noch: „Man denkt sich halt immer: Die YouTuber und Streamer leben ihr bestes Leben und so. Aber man hat halt genau solche Probleme, wie jeder andere. Oder auch teilweise gesundheitliche Probleme. Die hat halt jeder, man ist ja nicht unsterblich durch das Privileg.“

Niek sagte in seiner Reaktion , dass das schon echt „n großes Ding“ sei, wenn so jemand die Szene verlasse. Außerdem tue GLP ihm leid und er verdiene sich seine Auszeit, nachdem er etliche Jahre durchgeschuftet habe.

Weiterhin schaute Paluten sich ein anderes Video namens „Das Ende von GermanLetsPlay“ an, in dem nochmal einige Ausschnitte von ihm zusammen mit den anderen drei zu sehen waren. Dabei äußerte er traurig: „Dass man die epischen Momente nicht mehr miteinander teilt, das ist schon – joa…“ und senkte seinen Kopf.

Was sagte Trymacs in seiner Reaktion? Er lobte GermanLetsPlay zunächst und hob hervor, wie lange der YouTuber schon als Let’s Player mit dabei ist. Er zählte nur noch Gronkh und Paluten als Vergleiche auf. Zudem stellt Trymacs fest, dass GLP der erfolgreichste deutsche YouTuber ohne Facecam sei.

Am 23. April kündigte das YouTube-Urgestein Manuel „GermanLetsPlay“ B. in einem Video an, die Plattform auf unbestimmte Zeit zu verlassen. Einige Content-Creator reagieren auf das Video und gerade Maximilian „Trymacs“ Stemmler ist sich ziemlich sicher, dass GLP bald zurückkommen werde.

