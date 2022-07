Streamerin ist „wütend und traurig“ – Mitarbeiter der TwitchCon zerbricht Schwert eines „The Witcher“-Cosplays

Die deutsche Streamerin Nika „team_nikachu“ verkleidete sich als Ciri aus The Witcher und ging so zur TwitchCon. Zum Cosplay gehörte ebenfalls das passende Schwert, welches jedoch von einem Mitarbeiter der Messe zerbrochen wurde. Was dahintersteckt, berichtet MeinMMO für euch.

Wer ist die Streamerin?

Team_nikachu ist noch ziemlich neu auf Twitch unterwegs und gehört zu den kleineren Streamern auf der Plattform. Bisher folgen ihr knapp 500 Leute und im Durchschnitt schauen ihr 14 Menschen zu.

Passend zum Cosplay auf der TwitchCon zockt sie hauptsächlich The Witcher 3: Wild Hunt auf ihrem Kanal. Manchmal macht sie jedoch auch einen Abstecher zu Horizon Zero Dawn oder Fall Guys.

Team_nikachu berichtete in einem Stream von Arab, wie ihr Schwert des Cosplays kaputtgemacht wurde.

Die Streamerin ist nicht die einzige, die negative Erfahrungen auf der TwitchCon machte. SkylineTVlive bekam Hausverbot und einen 14-tägigen Bann, weil er sich einen Scherz erlaubte und auch JiDion wurde rausgeschmissen, weil er zuvor permanent von Twitch gesperrt wurde.

TwitchCon-Mitarbeiter zerstört Schwert mutwillig

Wie war die Situation? Die TwitchCon fand Samstag und Sonntag, den 16. und 17. Juli statt. Am Samstag traf der Streamer Arab auf team_nikachu im Ciri-Cosplay und ließ sie ihren Kanal promoten (via Twitch). Am Sonntag traf er sie wieder, allerdings ohne Verkleidung. Er fragte sie, wieso sie es nicht mehr trug.

Was erzählte die Streamerin? Team_nikachu sagte, dass sie zur Toilette ging, um etwas Wasser zu trinken. „Und dann kam ein Mitarbeiter von hier und er zerbrach mein Schwert“, schilderte sie.

Arab fragte entgeistert, wieso der Mitarbeiter dies tat, aber die Streamerin wusste darauf keine Antwort. Eine andere Person hinter der Kamera wollte wissen, ob es ein Versehen war, dies verneinte team_nikachu jedoch und meinte sogar: „Nein, ich habe gesagt: ‚Hey, stopp, das ist nicht deins.‘“

Den gesamten Clip könnt ihr euch hier ansehen:

Sie äußerte zudem, dass sie „so wütend und so traurig“ war und weinen musste, nachdem das passiert war. Die Streamerin wollte am Sonntag also nicht mehr im Cosplay erscheinen, weil das zu schwer für sie war.

Arab fragte sie noch, ob sie das Schwert nicht reparieren könne. Das gehe wohl nicht, entgegnete sie. Die Waffe sei so kaputt, dass sie den Schaden nur Zuhause beheben könne.

„Was ein Trottel“, fluchte Arab, der die Geschichte kaum glauben konnte und fuhr fort: „Wir sollten ihn feuern lassen.“

Warum ist das so schade? Je nachdem wie detailliert sie das Schwert gestaltet war, kann das eine Menge Arbeit sein. Viele Cosplayer nehmen Modelliermasse, teures Worbla, Styrodur oder Holz für ihre Accessoires wie Waffen oder aufwendige Rüstungen.

Alles wird von Hand gezeichnet, ausgeschnitten und zusammengeschustert, bevor es schlussendlich noch bemalt wird. Es kann also durchaus sein, dass der TwitchCon-Mitarbeiter mal eben so 10 Stunden und mehr an Arbeit zunichtemachte.

