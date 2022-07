Großer deutscher Streamer „klaut“ zum Spaß – Twitch bannt ihn von Messe und der Plattform

Wolke postete zudem noch einen Instagram-Beitrag , in dem sich der Streamer MontanaBlack über die Sperrung seitens Twitch äußerte. „Hat der wirklich 14 Tage Bann bekommen? (…) Hätte er das real geklaut, hätte er eine niedrigere Strafe von der Polizei bekommen“, sagte MontanaBlack und erinnerte an einen anderen Vorfall.

Was geschah dann? Auf Instagram teilte Wolke in seiner Insta-Story, dass die Verantwortlichen für den Farming-Simulator-Stand auf ihn zugingen. SkylineTVlive meinte: „Ich hab die Stand-Verantwortlichen hier und ich hab jetzt sogar die Basis-Version. Jetzt können wir es wirklich zocken. Ich hab mich so geärgert, dass ich nur die Extension für einen kurzen Moment geklaut habe.“

Was meint Twitch dazu? Die fanden die Aktion wohl nicht so witzig wie alle anderen, denn sie sperrten SkylineTVlive für 14 Tage auf der Plattform und gaben ihm Hausverbot für die TwitchCon. Außerdem wurde ihm wohl auch mit der Polizei gedroht.

