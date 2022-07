Seht euch ab heute Knossis Kingdom exklusiv und kostenlos bei Joyn an

In Knossis Kingdom versucht eine Auswahl an Influencer dem Showmaster den Titel König des Internets streitig zu machen. Bei Joyn könnt ihr die Show exklusiv und kostenlos verfolgen.

Jens “Knossi” Knossalla ist der selbsternannte König des Internets. Der Twitch-Streamer ist für sein aufbrausendes Temperament und seine verrückten Ideen bekannt. Ab heute steht seine Krone bei der neuen Show Knossis Kingdom auf dem Spiel. Exklusiv auf Joyn könnt ihr die lustige Show kostenlos und ohne Registrierung ansehen.

Das ist Knossis Kingdom

Das Leben als König bietet viele Vorteile, bringt aber auch jede Menge Langeweile mit sich. Um die zu vertreiben, veranstaltet Knossi mit Knossis Kingdom ab heute eigene Hofspiele, bei denen die mutigen Teilnehmer*innen den Titel König des Internets erringen können.

Insgesamt wird es acht Folgen von Knossis Kingdom geben, pro Woche erscheinen zwei davon exklusiv auf Joyn. Mit Joyn PLUS+ gibt es wöchentlich die beiden kommenden Folgen als Preview. Produziert wird die Show von i&u TV.

Die Teilnehmer

Um den Köing zu stürzen, braucht es ein schlagfertiges Team. Dieses besteht aus vier Influencer und Wildcard-Gewinner Benni. Dieser wurde über die Plattform Fanblast.com von der Community gewählt. Hier die weiteren Teilnehmer im Überblick:

Rewinside (3,3 Millionen Abonnent auf YouTube)

CrispyRob (2 Millionen Abonnent auf YouTube)

Manny Marc von „Die Atzen“ (93.500 Follower auf Instagram)

SelfieSandra (634.000 Follower auf Instagram)

In der ersten Runde kommt es direkt auf die Fähigkeiten von Community-Teilnehmer Benni an. In Teambuilding extrem muss er die anderen Kandidat befreien, um sich dann gemeinsam mit ihnen den Herausforderungen von Knossi zu stellen.

In jeder weiteren Runde kann das Team eine Krone gewinnen und darf am Ende den Spielleiter persönlich herausfordern und Jagd auf seine Krone und den Titel König des Internets machen. Bei Joyn verpasst ihr keine Folge und könnt das Spektakel zudem komplett kostenlos genießen!