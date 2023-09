27-jährige deutsche Twitch-Streamerin hat live auf der gamescom eine Panikattacke, Zuschauer machen sich lustig darüber

Das MMORPG Tarisland kündigt in neuem Trailer die zweite Runde der Beta an. Spiel möchte zur Free2Play WoW Alternative werden.

Warum ist diese Thematik ihr wichtig? Kunshikitty enthüllte, dass sie bereits in der Vergangenheit in ähnlichen Situationen gewesen sei. Sie erinnerte sich an einen Livestream aus dem Jahr 2019, bei dem sie ebenfalls belästigt wurde und mehrmals um Ruhe bitten musste.

Was sagt Kunshikitty dazu? In einem kürzlichen Stream hat Kunshikitty den belastenden Vorfall erneut angeschaut und sich mit ihren Zuschauern darüber ausgetauscht. Sie erzählte, dass die Situation noch schlimmer war, als im Stream zu sehen war, da einige der Männer sich direkt hinter der Kamera befanden und sie regelrecht einkesselten. „Das war echt eine miese Situation“, kommentierte sie.

Die Situation eskalierte schnell und Kunshikitty begann schneller zu atmen – eine Panikattacke kündigte sich an. Die Männer fuhren fort, sie zu belästigen und fragten sarkastisch, ob sie einen Krankenwagen rufen sollten , während sie zeitgleich laut in der Halle um Hilfe geschrien haben.

Die deutsche Twitch-Streamerin Kunshikitty hatte auf der gamescom eine Panikattacke, nachdem mehrere junge Männer sie bedrängten und nicht in Ruhe ließen. In einem nachträglichen Stream sprach sie mit ihren Zuschauern über das traumatische Erlebnis.

