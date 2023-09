Twitch-Streamer findet witzigen Bug in Starfield, schmeißt Spieler aus dem fliegenden Raumschiff

Bethesda hat sich mittlerweile den Ruf erarbeitet, dass zum Launch noch einige Bugs in den Spielen vorhanden sind. Viele davon sind nicht schlimm, sondern eher belustigend. Ein Streamer auf Twitch hat jetzt einen äußerst kuriosen Bug in Starfield entdeckt.

Was ist das für ein Bug? Die Spieler befinden sich auf Raumschiffen, die von NPCs gesteuert werden. Sobald das Schiff abhebt, werden die Spieler aus dem Frachtraum des Schiffs geworfen. In den Videos befinden sich die Spieler entweder noch am Boden oder gleiten ganz sanft auf die Planetenoberfläche zurück.

Die Community vermutet, dass es damit zu tun hat, dass sich die Spieler noch im Frachtraum befinden. Der Frachtraum wird nicht als Raumschiff-Instanz gezählt und deshalb fallen Spieler aus diesem heraus, sobald das Raumschiff abhebt.

Den Bug könnt ihr in folgendem Video sehen, das auf Reddit hochgeladen wurde:

Der Bug ist auch bei Twitch-Streamer Jabo zu sehen. Er schreit panisch, als er die Startsignale des Raumschiffs hört und lacht sich kaputt, als er aus dem startenden Raumschiff geschmissen wird.

In Skyrim, das ebenfalls von Bethesda stammt, gab es genauso lustige Bugs. Dazu zählen beispielsweise kaputte Kutschen, riesige Hühner oder auch tanzende Drachen.

Das Ödland von Fallout 4 steckte ebenfalls voller Bugs. Das Spiel ließ sich zwar angenehmer spielen als sein Vorgänger, doch hier gab es ähnliche Kuriositäten wie eingefrorene Vögel.

Starfield-Community ist von Bug begeistert

Wie reagieren Spieler darauf? Da es sich dabei um keinen Gamebreaking-Bug handelt, nehmen viele User den Bug mit Humor. Im Live-Chat des Twitch-Streamers lachen viele der Zuschauer. Die Reaktionen stehen im Gegensatz zur Sorge der Community, die sie im Vorfeld bezüglich der Bugs hatte.

Wir haben euch einige Reaktionen aus dem obigen Reddit-Clip zusammengefasst, in denen Spieler sich über den Bug amüsieren:

Zenium7: „Dank dieses Videos habe ich die Premium-Edition vorbestellt, 10/10.“

Rossmallo: „Gott, ich muss das verdammt nochmal verpasst haben.“

XmiteYT: „Ich mache keine Scherze, wenn ich sage, dass mich das umso mehr für Starfield begeistert. Bethesda ist das einzige Gaming-Unternehmen, die mich mit verbuggten Spielen glücklich machen.“

Einige Spieler wollen sogar, dass es solche kuriosen Bugs im Spiel gibt. Ohne sie wären die Spiele nicht das klassische Bethesda-Spiel, auf das sich viele freuen. Wir dürfen uns vermutlich auf weitere lustige Clips freuen, in denen witzige Bugs aus Starfield zu sehen sein werden.

Ganz anders sieht das jedoch mit Gamebreaking-Bugs aus. Rollenspiel-Gigant Baldur’s Gate 3 hat in Akt 3 mit einigen Fehlern zu kämpfen, die den Spielspaß dämpfen: Baldur’s Gate 3 ist am Ende so voller Bugs, dass man der Story kaum noch folgen kann