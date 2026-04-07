Vor 2 Jahren stürzten 2,50 € das deutsche Twitch ins Chaos, jetzt fliegen die Stühle

Im Frühjahr 2024 erschütterte ein Konflikt zwischen den Streamerinnen AnniTheDuck und Mowky das deutsche Twitch und zog eine Welle von Vorwürfen und Enthüllungen nach sich. Knapp zwei Jahre später stellt der Meinungs-Blogger JayRiddle die damalige Version der Ereignisse in Frage.

Was war das mit den 2,50 Euro? Im Frühjahr 2024 ging eine Enthüllungs-Welle durch das deutsche Twitch, im Zuge derer heftige Vorwürfe gegen die bekannten Content Creator AnniTheDuck und Simon Unge erhoben wurden. Losgetreten wurde das Ganze durch eine anonyme Donation im Chat der Streamerin Mowky.

Wir haben das Thema damals für euch begleitet:

Das Internet zeigte sich damals überwältigend solidarisch mit Mowky. AnniTheDuck, die zu diesem Zeitpunkt eine der größten Streammerinnen im deutschen Twitch gewesen war, verlor wertvolle Partnerschaften und musste ihre Karriere de facto beenden.

Zwar wagte AnniTheDuck noch einige Comeback-Versuche, doch bei ihren letzten Streams auf Twitch verlor sie stetig Follower. Seit Mitte Dezember 2025 war sie nicht mehr live. Am 31. Oktober 2025 veröffentlichte die Streamerin unter dem Namen Nysa den Song „Vulture“ sowie ein dazugehöriges Video. Es folgten noch eine Reihe von „Behind the Scenes“-Videos auf ihrem alten YouTube-Kanal, danach wurde es aber wieder eher still um AnniTheDuck.

Meinungs-Blogger stellt Mowkys Version in Frage

Das ist jetzt die Wendung: Der Meinungs-Blogger Jay Riddle kündigte übers Oster-Wochenende eine Reihe großer Enthüllungs-Videos an, an denen er bereits seit vergangenem Jahr arbeite. Das erste Video erschien am 4. April 2026 auf seinem YouTube-Kanal und rollt die Thematik rund um AnniTheDuck und Mowky erneut auf.

In dem fast 2,5 Stunden langen Video bespricht JayRiddle im Wesentlichen zwei Punkte:

Das Treffen einer Freundesgruppe rund um Mowky und AnniTheDuck, bei dem Mowky die Fassung verloren und mit einem Stuhl nach einer Person geworfen haben soll. Die Streamerin hatte den „Stuhlwurf“ damals abgestritten. Jay Riddle stellt ihre Version des Vorfalls jedoch infrage. Er hinterfragt die damaligen „Zeugenaussagen“ der Personen vor Ort, zeigt Chat-Verläufe und gibt selbst Berichte wieder.

Den Umgang von Mowky mit angeblichen psychischen Erkrankungen, insbesondere einer angeblichen paranoiden Schizophrenie. Laut JayRiddle gebe es Unstimmigkeiten darin, wie die Streamerin über ihre Diagnosen und erforderliche Medikamente spricht.

Der Meinungs-Blogger kritisiert auch andere Internet-Persönlichkeiten, darunter den bekannten CDU-Zerstörer Rezo sowie die Streamerinnen JenNyan und Milschbaum. Er behauptet zudem, über ein „Excel-Dokument des Grauens“ zu verfügen, und noch Material für mindestens 3 Videos zu dem Thema zu haben.

Das ganze Video könnt ihr euch hier ansehen:

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Was sagen die beteiligten Personen? Bislang noch nicht allzu viel. Von Mowky konnten wir nach aktuellem Stand, am 7. April 2026 um 14:30 Uhr, keine öffentlichen Aussagen finden. Anni The Duck hatte in einer mittlerweile abgelaufenen Instagram-Story lediglich verlauten lassen, das Video gesehen zu haben.

JenNyan erklärte in einem Stream vom 5. April, kein Statement abgeben zu wollen.

Das hält andere allerdings nicht davon ab, das Thema bereits fleißig zu diskutieren, sowohl auf X, in den Kommentaren auf YouTube oder im Streaming-Subreddit „Laesterschwestern“. Die Reaktionen sind bislang allerdings eher gemischt. Während damals viele Zuschauer und auch andere Influencer eindeutig Stellung bezogen haben, wirken die Reaktionen nun eher verhalten.

Statt einer eindeutigen Verschiebung der Stimmung gegen Mowky scheinen Zuschauer nun eher der Auffassung zu sein, dass sich niemand in dieser Situation mit Ruhm bekleckert habe. Dabei bekommt auch JayRiddle Kritik für seine exzessive Nutzung von KI im Video ab.

Andere hingegen können nicht so ganz nachvollziehen, warum das Thema fast zwei Jahre später wieder aufgewärmt wird.

Ob das Video nun ähnliche Wellen schlagen wird wie ihrer Zeit die 2,50 Euro, bleibt nun abzuwarten. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es zumindest das ein oder andere Statement nach sich ziehen wird.

Das andere große Thema, das aktuell das deutsche Twitch beschäftigt, ist die Thematik rund um die Streamerin HoneyPuu. Ein vermeintlicher Fan hatte der Streamerin über Monate online nachgestellt und Videos an sie gerichtet, während Zuschauer und Streaming-Kollegen den Mann feierten. Mehr dazu könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen: „Hätte mein Maul nicht aufmachen dürfen“ – Twitch-Streamerin wagte es, ihre Kollegen zu kritisieren, berichtet jetzt von den Folgen