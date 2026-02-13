WoW hat heimlich den neuen Shop aktiviert, ihr könnt direkt 100 Euro für Deko-Kuscheltiere ausgeben

Ein neuer Shop in World of Warcraft will euer Geld. Dafür winken Housing-Gegenstände, die ihr sonst nicht bekommt.

Schon bevor Housing live ging, hatten Dataminer herausgefunden, dass World of Warcraft an einem neuen Bereich im Ingame-Shop arbeitet. Hier sollen Housing-Gegenstände verkauft werden, die man sonst nicht im Spiel bekommen kann. Die Kritik daran war damals groß, doch Blizzard hatte versichert: Der Shop wird transparent und nur ein kleiner Teil der Housing-Items wird dort untergebracht.

Jetzt ist der Shop da – und auch die Reaktionen der Spielerinnen und Spieler.

Was kann man im Shop kaufen? Bisher gibt es lediglich zwei Gegenstände, die man im Shop kaufen kann.

„Geliebter Plüschwolf“ und „Geliebter Plüschlöwe“ sind, wie die Namen erahnen lassen, Stofftiere, die ihr in oder um euer Haus platzieren könnt, um es weiter zu dekorieren. Sie kosten jeweils 100 Heimtaler, können aber auch in einem Bundle von insgesamt 8 Stofftieren für 500 Heimtaler gekauft werden (je 4 von beiden).

Die Plüschtiere kosten jeweils 1 Euro – oder 8 Stück für 5 Euro.

Denn bedenkt: Wer mehrere Stofftiere aufstellen will, muss sie auch mehrfach erwerben.

Das ist die neue Währung: Damit man die beiden Plüschtiere erwerben kann, benötigt man allerdings eine neue Währung: Heimtaler (Hearthsteel).

Heimtaler kann man separat erwerben und kosten jeweils 1 Cent pro Taler. Das günstigste Paket bringt 100 Heimtaler (1 Euro), das größte Paket gibt 100.000 Heimtaler (100 Euro).

Die Preise sind immerhin transparent.

Eine Rabattaktion oder einen Anreiz, im Sinne von „Wer mehr kauft, bekommt einen Bonus“ gibt es hier nicht.

Wie in World of Warcraft üblich, könnt ihr diese Münzen aber auch über einen Umweg mit Ingame-Gold kaufen. Wenn ihr erst eine WoW-Marke im Auktionshaus kauft und diese dann in Battle.net-Guthaben umwandelt, könnt ihr die Heimtaler quasi für Gold erwerben. Da liegt der Preis dann aktuell für 13.000 Taler bei rund 400.000 Gold.

Community findet Housing-Shop eklig, hofft auf ein Scheitern

So wird der Shop diskutiert: Gerade im Subreddit von WoW gibt es einige Beiträge zum neuen Shop. Unter dem Titel „Und so beginnt es also …“ diskutieren die WoW-Fans über den Shop und lassen kaum ein gutes Haar daran. Für viele ist das nur der Auftakt und sie glauben, dass Blizzard hier deutlich aggressiver vorgehen wird, als im Rest des Shop-Bereiches:

„Sei verdammt, du elendige Pferderüstung aus Oblivion!“ -Wajiji_T – als Anspielung darauf, was der erste Mikro-Transaktion-DLC war.

„WTF, selbst bei Echtgeld-Items muss man wirklich mehrere davon kaufen, wenn du mehrere aufstellen willst? Das ist ein bisschen lächerlich.“ – Alteran195

„Ganz ehrlich, allein damit kann sich das Spiel wahrscheinlich finanzieren, wenn sie es hier übertreiben mit den Dingen, die man kaufen kann.“ – TheZombieGod

„Gebt mir ein Körperkissen von Xal’atath, Blizzard, das ist meine Herausforderung!“ – SweRakii

Cortyn meint: Ehrlich gesagt, finde ich den Housing-Shop gar nicht so wild. Das mag daran liegen, dass ich mich mit dem Gedanken bereits abgefunden habe oder zumindest der Meinung bin, dass die Preise leicht „lesbar“ sind. Ein Cent entspricht genau einer Münze und das auf jeder Preisstufe. Daher finde ich den Shop in seiner Grundform deutlich transparenter und fairer, als bei vielen anderen MMORPGs oder Mobile-Games.

Klar, der grundsätzliche Gedanke, dass es Echtgeld-Shops in Premium-MMORPGs gibt, der stört mich auch jetzt noch. Aber ich glaube, der Zeitpunkt, um sich darüber zu beschweren, ist schon lange verstrichen, und das ist eine Realität, mit der wir uns abfinden müssen. Wenn man das akzeptiert hat, finde ich die Variante vom neuen Housing-Shop fair und transparent.

Es bleibt nur zu hoffen, dass nicht ein großer Teil der neuen Housing-Items dort zu finden sein wird und die überwiegende Mehrheit der Objekte weiterhin Teil der Spielwelt ist, so wie wir das im Vorabzugang vom Housing bereits kennengelernt haben.

Abgesehen vom niedlichen Housing geht es in World of Warcraft gerade recht finster zu – denn wir haben die unheimliche, düstere Vorgeschichte von Xal’atath erfahren.