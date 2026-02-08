Stark bewertetes MMORPG auf Steam feiert neuen Spielerrekord, kämpft jetzt gegen zu volle Server

Während der Early-Access-Phase auf Steam flog Project: Gorgon trotz starker Bewertungen unter dem Radar vieler MMORPG-Fans. Mit dem Release ändert sich das jetzt, doch sorgt das für neue Herausforderungen.

Wie steht’s aktuell um das MMORPG? Project: Gorgon gehört zwar schon lange zu den am besten bewerteten MMORPGs auf Steam, doch spiegelten die geringen Spielerzahlen (maximal 653 gleichzeitig aktive Spieler) die positiven Rezensionen der Fans während der Early-Access-Phase nie wider.

Mit dem Launch am 29. Januar 2026 hat sich das zumindest in kleinem Maßstab verändert. Am vergangenen Abend konnte das Indie-MMORPG gleichzeitig 3.145 Spieler auf die Server locken. Das gab’s für Project: Gorgon noch nie! Dabei fallen auch die meisten der neuen Rezensionen positiv aus, sodass die Gesamtwertung weiterhin auf „Sehr gut“ und 86 Prozent positiv steht.

Ein Spieleransturm, der gemeistert werden muss

Mit welchen Problemen kämpft das MMORPG? In den vereinzelten negativen Rezensionen auf Steam klagen Käufer meist über die schwache Performance beziehungsweise die Einbrüche der Bildwiederholrate. Beide Baustellen verschlimmern sich durch den aktuellen Spieleransturm, der die Server an seine Grenzen treibt.

Kurz nach dem Launch hatten die Entwickler mit Dreva bereits eine zweite Welt veröffentlicht. Da diese ebenfalls nach kurzer Zeit unter der Last zu kämpfen hatte, kündigen die Entwickler auf Steam jetzt weitere Maßnahmen an:

  • Die kostenlose Demo-Version von Project: Gorgon wird nicht mehr für Dreva zur Verfügung stehen
  • Mit Strekios ist jetzt ein dritter Server live gegangen
  • Der AFK-Timer wurde von 15 Minuten auf 5 Minuten reduziert, sodass Spieler bei Inaktivität schneller von den Servern geworfen werden
  • Eine neue Zone für Charaktere der Stufen 1 bis 15 soll den Ansturm weiter abfangen und die Spielerfahrung in den ersten Stunden verbessern

Was macht Project: Gorgon aus? Das 24,50 Euro teure MMORPG möchte Genre-Fans in die Zeiten von EverQuest 1 und Asheron’s Call zurückversetzen. So gibt es keine vordefinierten Klassen. Ihr entscheidet selbst, welche Skills ihr lernen, kombinieren und meistern möchtet.

Das Kampfsystem setzt auf klassisches Tab-Targeting. Auf die Erforschung und dem Kennenlernen der Welt und ihrer Regeln liegt ein großer Fokus. Wenn ihr brennt, etwa durch Feuerzauber eines Gegners, könnt ihr in einen Fluss springen, um das Feuer zu löschen.

Ihr könnt sogar euren Fußabdruck in der Welt hinterlassen: Verfasst etwa einen Brief oder ein Buch, um euch als Dichter oder Autor einen Namen zu machen. Wenn ihr etwas an einen Händler verkauft, bietet dieser die Gegenstände fortan allen anderen Spielern zum Verkauf an.

Neben Project: Gorgon feiern 2026 noch viele andere Multiplayer-Games ihren Release. In einer Übersicht haben wir euch alle bislang bekannten Releases aufgelistet. Egal ob Koop, kompetitiv, MMO oder MMORPG, hier werdet ihr fündig: Neue MMOs und Multiplayer-Spiele 2026: Auf diese Releases könnt ihr euch freuen

