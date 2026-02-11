Spieler dürfen neues MMORPG im alten Europa testen, ziehen Fazit nach 100 Stunden: Klingt wie der Traum für alle PvP-Spieler

Das neue MMORPG Lord of Mysteries wird weltweit bereits mit Spannung erwartet. Nun durften die ersten Spieler einen Blick hineinwerfen und beschreiben, wie gut das MMORPG wirklich ist.

Was ist das für ein MMORPG? Lord of Mysteries ist ein neues MMORPG auf Basis der Unreal Engine 5, das auf dem extrem beliebten chinesischen Web-Roman gleichen Namens von Cuttlefish That Loves Diving basiert. Auch der Anime ist sehr beliebt.

Genau wie die Geschichte bietet das MMORPG eine Mischung aus Steampunk und Lovecraft-Horror à la Cthulhu-Mythos. Hervorzuheben ist dabei das ungewöhnliche Zeitalter, in dem das MMORPG spielt. Statt im Mittelalter oder in einer Sci-Fi-Welt spielt Lord of Mysteries im viktorianischen Zeitalter des späten 19. Jahrhunderts.

Entsprechend prägen Gaslampen, Dampfmaschinen, Revolver und industrielle Städte den Themenpark. Das Spiel soll dabei eine düstere und mysteriöse Atmosphäre verbreiten. Aber auch inhaltlich setzt das MMORPG auf eigene Ansätze.

Hier könnt ihr einen Trailer zum Lord of Mysteries -Anime sehen:

Der erste Test enthüllt den Traum für PvP-Spieler

Welche Inhalte bietet das MMORPG? Lord of Mysteries befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und lud nun zum ersten Mal Spieler ein, das MMORPG auszuprobieren. Das chinesische Magazin 17173 hat einige davon anonym befragt, die bereits mehrere 100 Stunden spielen konnten.

Der Start des MMORPGs soll laut den ersten Testern mehr wie ein ARPG ablaufen. Hier wird die Geschichte vermittelt, bevor sich dann die MMO-Aspekte mehr und mehr Richtung Endgame öffnen.

Das MMORPG soll laut den Testern auf das klassische Holy-Trinity-System von Tank, Heiler und DD setzen. Dabei gibt es im Spiel Gruppen mit sechs Spielern für Dungeons und Raids mit zwölf Spielern. Die Tester erklären, dass es einfache Dungeons für den täglichen Spaß gibt, während sie den höchsten Schwierigkeitsgrad etwa mit dem Nightmare-Modus aus World of Jade Dynasty verglichen.

Alle Dungeons sollen neben echten Spielern auch von KI-Begleitern aufgefüllt werden können, damit man nicht ewig auf volle Gruppen warten muss.

Wie sieht es mit dem PvP aus? Das unerwartete Highlight des Spiels soll das PvP-System sein. Lord of Mysteries bietet hier ein Fraktionssystem, dem sich einzelne Gilden anschließen können. Diese Fraktionen führen dann Fraktionskriege mit bis zu 500 Spielern gleichzeitig.

Noch größer wird es dann bei den Kämpfen um die Städte. Hier sollen tausende Spieler in den Schlachten kämpfen können, wobei nicht alle Spieler zeitgleich geladen werden, um die Performance zu verbessern.

Das Endgame von Lord of Mysteries wird sich laut den aktuellen Berichten mehr auf PvP anstelle von Grind ausrichten, was den Titel im Westen wohl vor allem für Fans von Throne and Liberty, New World und Aion interessant macht. Ob und wann Lord of Mysteries im Westen erscheint, ist allerdings noch unklar. Bis dahin gibt es aber noch mehr PvP-Aktion in einem MMORPG aus Deutschland: MMORPG aus Deutschland ist bekannt für PvP-Kämpfe mit harten Konsequenzen, soll noch actionreicher werden