Spieler dürfen neues MMORPG im alten Europa testen, ziehen Fazit nach 100 Stunden: Klingt wie der Traum für alle PvP-Spieler

CommunityMMORPGNews
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Spieler dürfen neues MMORPG im alten Europa testen, ziehen Fazit nach 100 Stunden: Klingt wie der Traum für alle PvP-Spieler

Das neue MMORPG Lord of Mysteries wird weltweit bereits mit Spannung erwartet. Nun durften die ersten Spieler einen Blick hineinwerfen und beschreiben, wie gut das MMORPG wirklich ist.

Was ist das für ein MMORPG? Lord of Mysteries ist ein neues MMORPG auf Basis der Unreal Engine 5, das auf dem extrem beliebten chinesischen Web-Roman gleichen Namens von Cuttlefish That Loves Diving basiert. Auch der Anime ist sehr beliebt.

Genau wie die Geschichte bietet das MMORPG eine Mischung aus Steampunk und Lovecraft-Horror à la Cthulhu-Mythos. Hervorzuheben ist dabei das ungewöhnliche Zeitalter, in dem das MMORPG spielt. Statt im Mittelalter oder in einer Sci-Fi-Welt spielt Lord of Mysteries im viktorianischen Zeitalter des späten 19. Jahrhunderts.

Entsprechend prägen Gaslampen, Dampfmaschinen, Revolver und industrielle Städte den Themenpark. Das Spiel soll dabei eine düstere und mysteriöse Atmosphäre verbreiten. Aber auch inhaltlich setzt das MMORPG auf eigene Ansätze.

Hier könnt ihr einen Trailer zum Lord of Mysteries-Anime sehen:

Lord of the Mysteries: Trailer zum Donghua mit tollen Animationen
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Battlefield 6 möchte mit neuem Trailer Hype für Saison 2 aufbauen, doch fehlt den Fans eine Sache und davon viel Overwatch: Season 1 startet heute – Alle wichtigen Infos zum Release und dem Server-Status Fans sind sich sicher: Die Entwickler von Helldivers 2 verheimlichen doch wieder etwas beim großen Update heute Neues Strategiespiel auf Steam erfüllt (fast) alle Wünsche, die man als deutscher Gamer haben kann, kostet zu Release nur 30 Euro Der Trailer zu einem neuen Sci-Fi-Film ist so gut, dass ein sprechender Stein die Community emotional macht 5 legendäre Zwerge aus Warhammer Fantasy, die mit ihrer Sturheit ganzen Armeen trotzen – Und drei böse Verräter 5 legendäre Zwerge aus Warhammer Fantasy, die mit ihrer Sturheit ganzen Armeen trotzen – Und drei böse Verräter 5 legendäre Zwerge aus Warhammer Fantasy, die mit ihrer Sturheit ganzen Armeen trotzen – Und drei böse Verräter Sauercrowd hat jetzt so viele Spieler auf Stufe 60, dass die Gilde ihr Ziel in WoW Hardcore gleich doppelt erreichen könnte Crimson Desert: Die 3 spielbaren Charaktere und ihre Eigenheiten – welcher Kämpfer passt zu euch? „Wie wilde Pitbulls“ – Unsere Kombo in Overwatch ist schlimmer als die alten Dive-Strategien, hat uns dutzende Siege beschert

Der erste Test enthüllt den Traum für PvP-Spieler

Welche Inhalte bietet das MMORPG? Lord of Mysteries befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und lud nun zum ersten Mal Spieler ein, das MMORPG auszuprobieren. Das chinesische Magazin 17173 hat einige davon anonym befragt, die bereits mehrere 100 Stunden spielen konnten.

Der Start des MMORPGs soll laut den ersten Testern mehr wie ein ARPG ablaufen. Hier wird die Geschichte vermittelt, bevor sich dann die MMO-Aspekte mehr und mehr Richtung Endgame öffnen.

Das MMORPG soll laut den Testern auf das klassische Holy-Trinity-System von Tank, Heiler und DD setzen. Dabei gibt es im Spiel Gruppen mit sechs Spielern für Dungeons und Raids mit zwölf Spielern. Die Tester erklären, dass es einfache Dungeons für den täglichen Spaß gibt, während sie den höchsten Schwierigkeitsgrad etwa mit dem Nightmare-Modus aus World of Jade Dynasty verglichen.

Alle Dungeons sollen neben echten Spielern auch von KI-Begleitern aufgefüllt werden können, damit man nicht ewig auf volle Gruppen warten muss.

Wie sieht es mit dem PvP aus? Das unerwartete Highlight des Spiels soll das PvP-System sein. Lord of Mysteries bietet hier ein Fraktionssystem, dem sich einzelne Gilden anschließen können. Diese Fraktionen führen dann Fraktionskriege mit bis zu 500 Spielern gleichzeitig.

Noch größer wird es dann bei den Kämpfen um die Städte. Hier sollen tausende Spieler in den Schlachten kämpfen können, wobei nicht alle Spieler zeitgleich geladen werden, um die Performance zu verbessern.

Mehr zum Thema
WoW hat gerade das düsterste Cinematic aller Zeiten bekommen
von Cortyn
Sauercrowd hat „den besten Main-Tank der Gilde“ kurz vor Level 60 an einen einfachen Ghul verloren
von Karsten Scholz
„Die aktuelle Endgame-Formel ist extrem langweilig“ – Fans diskutieren über eine große Schwäche aktueller MMORPGs
von Cedric Holmeier

Das Endgame von Lord of Mysteries wird sich laut den aktuellen Berichten mehr auf PvP anstelle von Grind ausrichten, was den Titel im Westen wohl vor allem für Fans von Throne and Liberty, New World und Aion interessant macht. Ob und wann Lord of Mysteries im Westen erscheint, ist allerdings noch unklar. Bis dahin gibt es aber noch mehr PvP-Aktion in einem MMORPG aus Deutschland: MMORPG aus Deutschland ist bekannt für PvP-Kämpfe mit harten Konsequenzen, soll noch actionreicher werden

Quelle(n): news.17173.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Arc Raiders Granaten Hotfix

Spieler von ARC Raiders lassen mit Exploit Granaten in Massen vom Himmel regnen, jetzt drohen Strafen

WoW Xalatath primal form devoured by void titel title 1280x720

WoW hat gerade das düsterste Cinematic aller Zeiten bekommen

WoW Maxim Sauercrowd

Sauercrowd hat „den besten Main-Tank der Gilde“ kurz vor Level 60 an einen einfachen Ghul verloren

Battlefield 6 Ärger Karten

Battlefield 6 möchte mit neuem Trailer Hype für Saison 2 aufbauen, doch fehlt den Fans eine Sache und davon viel

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx