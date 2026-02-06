MMORPG aus Deutschland ist bekannt für PvP-Kämpfe mit harten Konsequenzen, soll noch gefährlicher werden

Das deutsche MMORPG Albion Online hat in einem neuen Entwicklerpost ein neues Update zu ihrem Fraktionssystem gegeben, und das soll die Kämpfe noch gefährlicher machen.

Was ist das für ein MMORPG? Um die Updates zu verstehen, muss man erstmal wissen, was Albion Online ausmacht. Das Sandbox-MMORPG atmet PvP, auch wenn es nicht verpflichtend ist und es über die Jahre auch viele PvE-Modi als Updates gab, ist ein Markenzeichen der Fraktionskrieg.

Hier kämpfen die verschiedenen Fraktionen von Albion Online im PvP gegeneinander. Dabei gibt es verschiedene Gebiete. Viele davon erlauben es, erledigte Spieler vollkommen zu looten, manche sogar, die Ausrüstung der Spieler zu nehmen.

Diese harten Konsequenzen im PvP sorgen bei den Fans für Nervenkitzel und Freude zugleich. Das Fraktionssystem, bei dem die Spielermassen im PvP aufeinandertreffen, hat jetzt gleich zwei Änderungen erhalten, die es noch actionreicher machen.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Albion Online sehen:

Zwei neue Features für noch mehr Kämpfe

Was wurde angekündigt? In einem Updatepost auf AlbionOnline.com haben die Entwickler über die Erweiterung ihres großen Updates „Realm Divided“ gesprochen. Dabei haben sie gleich zwei Features für Teil 2 des Updates angekündigt, das am 23. Februar 2026 starten soll.

Das erste Feature im neuen Update sind die Kampfstandarten. Die Flaggen der Fraktionen können in einer Art „Capture the Flag“-Mission zu verbündeten Außenposten getragen werden, um Fraktionspunkte zu erhalten. Je länger sie getragen werden, desto mehr Punkte gibt es.

Doch auch für die anderen Fraktionen sind die Flaggen ein Ziel, weshalb die Fraktionen ihren Standartenträger verteidigen müssen und es so zu neuen Kämpfen rund um das Feature kommen soll.

Welches Feature kommt noch? Auch das zweite Feature, das mit dem Update kommt, macht Albion Online noch gefährlicher. Dabei handelt es sich um die Überarbeitung der Banditen-Überfälle im Spiel. Diese werden mit dem Update vollständig in das überarbeitete Fraktionskriegssystem integriert.

So soll das Ereignis als „weitverbreiteter Wettlauf um Vorräte in mehreren Provinzen“ beginnen und später „in zwei massiven, fraktionsübergreifenden Festungsbelagerungen um wertvolle Truhen“ gipfeln.

In diesen finalen Kämpfen soll es laut den Entwicklern dann um alles oder nichts gehen, denn nur die Gewinner erhalten die Kriegsbeute.

Albion Online wurde seit seinem Release immer mehr erweitert. Aktuell steht vor allem das Fraktionssystem im Fokus der Patches. So hat auch der erste Teil des PvP-Updates „Realm Divided“ schon viele Verbesserungen gebracht: MMORPG aus Deutschland überarbeitet sein PvP, verschenkt gratis Items unter einer Bedingung