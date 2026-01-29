Ein Anime ist auf Crunchyroll nahezu perfekt, bekommt jetzt Open-World-MMORPG mit Steampunk-Optik und atemberaubender Grafik

Lord of the Mysteries ist ein „Anime“ aus China und letztes Jahr in Deutschland gestartet. Nun folgt ein komplettes MMORPG zu der Serie.

Was ist das für eine Serie? Streng genommen ist Lord of the Mysteries kein Anime, sondern ein Donghua, da er eine Zeichentrickserie aus China ist. Trotzdem läuft er auf dem Streaming-Dienst Crunchyroll, der primär Animes beheimatet. Dort ist Staffel 1 aktuell mit 4,8 / 5 Sternen bewertet (Stand: 29. Januar 2026, 10:00 Uhr).

In der Serie verfolgen wir die Erlebnisse von Zhou Mingrui, der im Körper von Llein Moretti wiedergeboren wird. Dieser lebt in einer Welt, die aus dem viktorianischen England des 19. Jahrhunderts stammen könnte. Überall sind Dampfmaschinen, Kriegsschiffe und andere Spuren der aufkeimenden Industrialisierung zu sehen.

Das Besondere an dem Donghua ist das Transzender-System. Menschen erhalten durch das Trinken von speziellen Tränken übernatürliche Fähigkeiten wie Hellsehen. Es gibt ein komplexes System mit 22 dornigen Pfaden, die in Machtstufen unterteilt sind.

Der Protagonist muss herausfinden, wie er gestorben ist und was die Transzender damit zu tun haben. Der Anime wurde vor allem für seine Animationen gefeiert, die eine noch höhere Bildrate haben sollen als Solo Leveling. Nun folgt ein MMORPG dazu.

Anime bekommt nun sein eigenes MMORPGs

Was wird das für ein Spiel? Schon im Februar 2023 stellte die China Literature Group eine Adaption des Romans Lord of Mysteries vor. Das Spiel wird von SPARK NEXA mit Hilfe von Unreal Engine 5 entwickelt.

Aktuell ist es international nur möglich, sich für News zu registrieren. In China können Spieler sogar an einer Beta-Phase ab dem 5. Februar teilnehmen, die allerdings nur für dieses Land gilt. Ob ein globaler Test folgen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Bislang wissen wir:

Der Titel soll eine offene Welt haben, aber bislang gab es in Videos nur die Hauptstadt Tingen City zu sehen.

Im Beta-Test wird es 6 spielbare Transzender geben, die das Äquivalent zu Klassen in MMORPGs sind.

Zum Release wird das Spiel sowohl für PC als auch für Mobile erscheinen.

Die Erstellung des eigenen Charakters soll genauso detailliert sein wie bei Where Winds Meet.

Zudem gab es vor wenigen Tagen einen Gameplay-Trailer, der die Hauptfigur zeigt, wie sie durch Tingen City läuft.

Wie kommt das Gameplay an? Der erste Eindruck ist positiv. Das Spiel sähe eben so schön animiert aus wie die Anime-Vorlage. So geht es zumindest den Zuschauern auf YouTube. Allerdings muss sich erst mit dem Beta-Test zeigen, ob spannende Gameplay-Mechaniken hinter der schönen Fassade stecken oder das Spiel zum Flop wird.

