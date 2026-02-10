„Die aktuelle Endgame-Formel ist extrem langweilig“ – Fans diskutieren über eine große Schwäche aktueller MMORPGs

CommunityMMORPGNews
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
„Die aktuelle Endgame-Formel ist extrem langweilig“ – Fans diskutieren über eine große Schwäche aktueller MMORPGs

Obwohl alle MMORPGs sich voneinander unterscheiden, gibt es auch Trends, die das ganze Genre betreffen. Genau solch einen Trend besprechen gerade die Spieler von MMORPGs und kommen dabei auch zu einer Forderung.

Worüber wird diskutiert? Ein Reddit-Beitrag im MMORPG-Forum erregt derzeit viel Aufmerksamkeit der Spieler. Dabei stellt der Ersteller des Beitrags mit dem Titel „Die aktuelle Endgame-Formel ist extrem langweilig“ die Behauptung auf: „MMORPGs sollten langsamer sein und sich mehr auf die Welt konzentrieren, anstatt auf Endgame-Raids.“

Doch statt das Argument einfach abzuschmettern, entsteht unter der Behauptung eine rege Diskussion.

Spiele wie Where Winds Meet zeigen, wie Themenpark funktioniert, auch ohne MMO:

MeinMMO im GameStar Talk: Unser MMORPG-Experte zieht ein Fazit zum chinesischen Rollenspiel Where Winds Meet
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Where Winds Meet hat in 2026 schon 6 wichtige Neuerungen erhalten und die Entwickler erklären, was in Zukunft kommt „Die aktuelle Endgame-Formel ist extrem langweilig“ – Fans diskutieren über eine große Schwäche aktueller MMORPGs Where Winds Meet: Patch 1.1 bringt nächste Region, Zugang zu Spionage-Sekte und Mobile Release – Alles zu den Patch Notes 2025 muss als eines der besten Jahre für Rollenspiele in die Geschichte eingehen Der neue Rollenspiel-Hit aus China hat ein unverbrauchtes Setting, aber was ist Wuxia eigentlich? Where Winds Meet: Alle Sekten in der Übersicht – Welche „Klasse“ passt zu euch? 16 neue Spiele aus 2025, die ihr in den verbleibenden Monaten auf dem Schirm haben solltet Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Fans sind sich sicher: Die Entwickler von Helldivers 2 verheimlichen doch wieder etwas beim großen Update heute Neues Strategiespiel auf Steam erfüllt (fast) alle Wünsche, die man als deutscher Gamer haben kann, kostet zu Release nur 30 Euro 5 legendäre Zwerge aus Warhammer Fantasy, die mit ihrer Sturheit ganzen Armeen trotzen – Und drei böse Verräter 5 legendäre Zwerge aus Warhammer Fantasy, die mit ihrer Sturheit ganzen Armeen trotzen – Und drei böse Verräter

Mehr Welt wagen

Was denken die Spieler? Dass das MMORPG-Genre aktuell stark auf Raids als Hauptinhalt für das Endgame setzt, sehen auch die Spieler so. So bringt eine neue Erweiterung oder ein Update inhaltlich meist nur neue Dungeons oder Raids, aber wenig Gründe mehr in die Welt des MMORPGs zu gehen.

Genau das wäre aber eine wichtige Erweiterung zu den Raids, die egal wie abwechslungsreich die einzelnen Herausforderungen sind, immer dem gleichen Schema folgen. Doch der Trend zu Raids war nicht immer so, wie Reddit-Nutzer toljar erklärt:

„Stimmt, ich habe meine MMO-Karriere mit Asheron’s Call begonnen. Bei diesem Spiel ging es zu 100 % um die Welt und die Reise. MMOs sind mehr oder weniger zu Lobby-Spielen geworden. Man rennt zum maximalen Level und sitzt dann herum und wartet auf eine Gruppe, um einen Dungeon oder PvP zu spielen. Und das Ganze wiederholt sich dann immer wieder.“

Gleichzeitig betrifft dieses Phänomen vor allem Themenpark-MMORPGs deren Konzept es ist, Spieler von einer Attraktion zur nächsten zu bringen. So erklärt Reddit-Nutzer Denaton_: „Es gibt unzählige MMOs, die nicht einmal Raids bieten …“

Was spricht noch gegen das Eingangsstatement? Der Kommentar mit den meisten Upvotes auf Reddit stammt von Nutzer traitorgiraffe. Er erklärt: „Es ist egal, wie langsam du sie machst, lol. Die Spieler spielen das Ding bis zum Umfallen und beschweren sich dann, wenn sie das Ende erreichen.“

Hinter der Diskussion steckt eigentlich der Kampf zwischen Themenpark-MMORPGs und Sandbox-MMORPGs. Bei letzteren fehlt es seit Jahren an einem innovativen Trendsetter, der das Sub-Genre mit neuen Ideen und einer spannenden Welt füllt.

Das letzte große MMORPG, das dieses Sub-Genre richtig erfüllt hat, ist wohl das deutsche Albion Online, das bis heute mit seiner Sandbox viele tausende Spieler überzeugt und immer wieder große Updates bringt. Gleichzeitig zeigt auch der anhaltende Erfolg von Old School RuneScape, dass Sandbox-MMORPGs noch immer gefragt sind.

Dennoch könnten sich wohl auch viele Spieler von Themenpark-MMORPGs mit dem Gedanken anfreunden, mal wieder mehr von der Welt außerhalb von Levelphasen und Berufe-Grind zu erleben. Die Spielwelten der meisten MMORPGs sind liebevoll gestaltet und würden sich sicher über die ein oder andere Endgame-Aktivität freuen.

Mehr zum Thema
Twitch-Streamer lebt bei Sauercrowd das Meme vom unkaputtbaren Tank, alle feiern ihn dafür, doch jetzt ist die Reise zu Ende
von Karsten Scholz
War Ashes of Creation von Anfang an ein Scam? Trotz des bitteren Endes spricht alles dagegen
von Karsten Scholz
Papaplatte spielt für Sauercrowd den nächsten Hardcore-Charakter auf 60, braucht dafür 50 statt 240 Stunden
von Karsten Scholz

Dass Themenpark-MMORPGs immer mehr zur Lobby für Raids und Dungeons werden, hat ein Entwicklerteam auf die Idee gebracht, doch gleich ganz auf Open-World und Leveling zu verzichten und nur auf Dungeons als Inhalte zu setzten. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier: Neues Spiel auf Steam wollte das Beste aus MMORPGs bieten, aber ohne die Nachteile, legt erstmal typischen MMO-Start hin

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

MMORPG aus Deutschland ist bekannt für PvP-Kämpfe mit harten Konsequenzen, soll noch actionreicher werden

Guild Wars 2 Raids 2026

Guild Wars 2 krempelt im Februar einen Teil des Endgames um, möchte Raids zugänglicher machen

Ablion Online Roadmap 2026 Video Game Director Moritz Bokelmann

Eines der besten MMORPGs aus Deutschland soll 2026 endlich das bringen, was jede Fantasy-Welt braucht

Past Fate Titelbild Kampf

Neues Mittelalter-MMORPG startet bald auf Steam, ihr könnt es aber schon jetzt spielen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx