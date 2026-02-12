Nach 10 Jahren wissen wir in WoW endlich, was Xal’atath eigentlich will

Was die Motivation hinter den Taten von Xal’atath in World of Warcraft ist, war bisher ein Rätsel. Jetzt wissen wir es endlich.

Xal’atath ist die große Antagonistin der Weltenseelen-Saga, wurde aber bereits mit der Erweiterung „Legion“ vor inzwischen 10 Jahren in World of Warcraft vorgestellt. Damals war sie „nur“ ein legendärer Dolch, der in den Besitz des Priester-Charakters gelangte, heute ist sie eine der größten, kosmischen Bedrohungen. Aber was will Xal’atath eigentlich? Was ist ihr Antrieb? Bisher ließ sich darüber nur spekulieren. Doch im neusten Cinematic hat sie das ganz klar benannt.

Xal’atath will nur eines: Überleben

Was erfahren wir über Xal’ataths Motivation? Im Gespräch mit dem Nexus-König Salhadaar bekommen wir Einblick in die Vergangenheit von Xal’atath. Sie gehörte vor langer Zeit zu einem sterbenden Volk auf einer fremden Welt – vermutlich war sie sogar die letzte Überlebende ihres Volkes, die durch die Wüste ihrer Welt irrte, bevor auch sie von der Leere verschlungen wurde. Damals wurde sie angeblich von „Hass und Rache verzehrt“.

Im weiteren Verlauf des Videos erklärt sie dann, dass sie in der Ewigkeit eine einzige Sache gelernt habe: „Einzig das Überleben zählt.“

Exakt das dürfte die Motivation hinter Xal’ataths Bestrebungen sein: Überleben.

Früher war Xal’atath nur die Klinge eines Priesters. Doch sie wurde zu viel mehr.

Das ist die simple, aber doch so effektive Motivation hinter ihren Taten, führt aber gleich zu neuen Fragen: Warum muss die Leere – denn Xal’atath ist aktuell wohl deren mächtigste Kreatur – um das Überleben kämpfen? Ist das Überleben der Leere durch eine andere kosmische Macht akut bedroht (wie etwa das Licht)?

Zumindest können wir in Midnight bereits erahnen, dass auch das Licht einige eher „finstere“ Pläne hat, die langsam in die Tat umgesetzt werden. Das Gleichgewicht zwischen den kosmischen Mächten könnte langsam ins Ungleichgewicht geraten.

Inwiefern Xal’atath den Sonnenbrunnen und dessen Verderbnis benötigt – und am Ende die Weltenseele von Azeroth – wird sich wohl erst noch zeigen müssen.

Sagt Xal’atath im Video die Wahrheit? Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt von Xal’ataths Vergangenheit und ihrer Motivation ist natürlich entscheidend. Allerdings wäre es kurios, wenn Blizzard ein Video herausbringt, das genau diese Thematik anspricht, nur um dann im Nachhinein zu sagen „Das war alles gelogen“ – das erscheint unwahrscheinlich.

Gleichzeitig muss man festhalten, dass Xal’atath ein äußert manipulativer Charakter ist, der allerdings bisher niemals direkt gelogen hat. Daher ist davon auszugehen, dass Xal’atath auch in diesem Video die Wahrheit gesprochen hat und tatsächlich nach einer Möglichkeit sucht, das Überleben der Leere zu sichern.

Falls euch die Geschichte von World of Warcraft interessiert, ihr aber keinen guten Einstieg findet, haben wir da etwas für euch: Die ganze Geschichte von World of Warcraft zusammengefasst.