Ashes of Creation galt als große MMORPG-Hoffnung des Westens, jetzt sieht es so aus, als würde es nie erscheinen

Die meisten neuen MMORPGs kamen in letzter Zeit vor allem aus Asien. Aus dem Westen kommt hingegen, zumindest was große Projekte angeht, kaum Neues. Ashes of Creation war daher ein Hoffnungsträger – jetzt scheint dessen Zukunft jedoch ungewiss.

Was ist los bei Ashes of Creation? In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2026 teilte Steven Sharif, CEO von Intrepid Studios und Creative Director von Ashes of Creation, auf dem offiziellen Discord-Server zum Spiel eine besorgniserregende Nachricht.

Aus der Botschaft des Chefs geht vor, dass er und weitere Führungspersonen das Studio verlassen haben. Im Anschluss dazu sei es zu einer „Massenentlassung“ gekommen, sagt er.

Ashes of Creation startete erst am 11. Dezember 2025 in den Early Access auf Steam:

Studio-Chef tritt zurück, Führungspersonal folgt

Das erzählt der Chef: Sharif schreibt in seiner Botschaft an die Community, ihm sei die Kontrolle des Unternehmens aus den Fingern geglitten. Der Vorstand habe daraufhin begonnen, Entscheidungen zu treffen, denen er nicht „ethisch zustimmen“ oder sie umsetzen konnte. Was für Entscheidungen diese gewesen sein sollen, verrät er an dieser Stelle nicht.

Schlussendlich habe Sharif sich dazu entschieden, „aus Protest“ zurückzutreten, anstatt diese Handlungen mitzutragen. Ein großer Teil des Führungsteams habe das Studio daraufhin ebenfalls verlassen, woraufhin der Vorstand eine Massenentlassung durchführte.

Mit dieser Botschaft kündigte Steve Sharif seinen Rücktritt an.

Aufgrund laufender rechlichter Angelegenheiten könne Sharif aktuell nicht mehr sagen. Daher ist unter anderem noch unbekannt, wie viele Mitarbeiter von der Massenentlassung beim Studio betroffen sein sollen. Ein offizielles Statement gibt es zum Tag, an dem dieser Artikel erscheint, noch nicht. Ein solches könnte aber am Montag, den 2. Februar 2026, folgen.

Die Entwickler treffe an dieser Situation keine Schuld, schreibt Sharif in seiner Botschaft:

Was ich sagen kann, ist, dass die Entwickler und Mitarbeiter in gutem Glauben gehandelt haben und Besseres verdient hätten als die Unsicherheit, mit der sie nun konfrontiert sind. Steven Sharif

Ist Ashes of Creation am Ende?

Was bedeutet dies für das MMORPGs? Die Zukunft des Entwicklerstudios bleibt ungewiss und ebenso die von Ashes of Creation. Ob das Spiel tatsächlich eingestellt wird, so wie es viele befürchten, oder aber mit einem kleineren Team – und ohne Sharif – weiterentwickelt wird, bleibt abzuwarten.

In den sozialen Medien wie X und Reddit werden sowohl die Botschaft des Gründers als auch die Entlassungen rege diskutiert. Einige Spieler haben seit Beginn der Kickstarter-Kampagne immerhin ein Vermögen in das MMORPG investiert.

Verdammt, ich habe seit Oktober 2020 wirklich 1000 US-Dollar in dieses Spiel gesteckt. Nur, damit es gecancelt wird, bevor es je erschien , schreibt Juliet (@ttvjuliet) auf X

, schreibt Juliet (@ttvjuliet) auf X Scheint so, als würde Ashes of Creation zusammenbrechen , meint der MMORPG-Experte und Kritiker Bellular auf X

, meint der MMORPG-Experte und Kritiker Bellular auf X X-Nutzer Savvo Games (@SavvoGames) teilt einen Screenshot, in dem eine letzte Botschaft der Entwickler an die Spieler zu sehen sein soll. Dort heißt es: „Wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Es lag außerhalb unserer Kontrolle. Ihr seid großartig – macht weiter so.“ (auf X)

Viele wütende Fans im Subreddit zu Ashes of Creation sprechen von einem Scam, zur Trauer gesellt sich Schadenfreude. Andere suchen jetzt schon nach Leuten, die mit ihnen auf ein anderes MMORPG umsteigen. So fragt ein Nutzer in einem Reddit-Post: „Will jemand mit mir zu ArcheAge wechseln?“

Erst vor einer Woche bereiteten Entlassungen beim Entwicklerstudio den Fans Sorgen. Zum damaligen Zeitpunkt ließ Steve Sharif noch nichts Schlechtes anmuten. Was er zu den Entlassungen zu sagen hatte, erfahrt ihr hier: Beim Studio hinter Ashes of Creation gab es Entlassungen, der Studio-Chef beruhigt die Fans des MMORPGs