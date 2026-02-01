Ashes of Creation galt als große MMORPG-Hoffnung des Westens, jetzt sieht es so aus, als würde es nie erscheinen

Die meisten neuen MMORPGs kamen in letzter Zeit vor allem aus Asien. Aus dem Westen kommt hingegen, zumindest was große Projekte angeht, kaum Neues. Ashes of Creation war daher ein Hoffnungsträger – jetzt scheint dessen Zukunft jedoch ungewiss.
Was ist los bei Ashes of Creation? In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2026 teilte Steven Sharif, CEO von Intrepid Studios und Creative Director von Ashes of Creation, auf dem offiziellen Discord-Server zum Spiel eine besorgniserregende Nachricht.
Aus der Botschaft des Chefs geht vor, dass er und weitere Führungspersonen das Studio verlassen haben. Im Anschluss dazu sei es zu einer „Massenentlassung“ gekommen, sagt er.
Ashes of Creation startete erst am 11. Dezember 2025 in den Early Access auf Steam:
Studio-Chef tritt zurück, Führungspersonal folgt
Das erzählt der Chef: Sharif schreibt in seiner Botschaft an die Community, ihm sei die Kontrolle des Unternehmens aus den Fingern geglitten. Der Vorstand habe daraufhin begonnen, Entscheidungen zu treffen, denen er nicht „ethisch zustimmen“ oder sie umsetzen konnte. Was für Entscheidungen diese gewesen sein sollen, verrät er an dieser Stelle nicht.
Schlussendlich habe Sharif sich dazu entschieden, „aus Protest“ zurückzutreten, anstatt diese Handlungen mitzutragen. Ein großer Teil des Führungsteams habe das Studio daraufhin ebenfalls verlassen, woraufhin der Vorstand eine Massenentlassung durchführte.
Aufgrund laufender rechlichter Angelegenheiten könne Sharif aktuell nicht mehr sagen. Daher ist unter anderem noch unbekannt, wie viele Mitarbeiter von der Massenentlassung beim Studio betroffen sein sollen. Ein offizielles Statement gibt es zum Tag, an dem dieser Artikel erscheint, noch nicht. Ein solches könnte aber am Montag, den 2. Februar 2026, folgen.
Die Entwickler treffe an dieser Situation keine Schuld, schreibt Sharif in seiner Botschaft:
Was ich sagen kann, ist, dass die Entwickler und Mitarbeiter in gutem Glauben gehandelt haben und Besseres verdient hätten als die Unsicherheit, mit der sie nun konfrontiert sind.Steven Sharif
Ist Ashes of Creation am Ende?
Was bedeutet dies für das MMORPGs? Die Zukunft des Entwicklerstudios bleibt ungewiss und ebenso die von Ashes of Creation. Ob das Spiel tatsächlich eingestellt wird, so wie es viele befürchten, oder aber mit einem kleineren Team – und ohne Sharif – weiterentwickelt wird, bleibt abzuwarten.
In den sozialen Medien wie X und Reddit werden sowohl die Botschaft des Gründers als auch die Entlassungen rege diskutiert. Einige Spieler haben seit Beginn der Kickstarter-Kampagne immerhin ein Vermögen in das MMORPG investiert.
Verdammt, ich habe seit Oktober 2020 wirklich 1000 US-Dollar in dieses Spiel gesteckt. Nur, damit es gecancelt wird, bevor es je erschien, schreibt Juliet (@ttvjuliet) auf X
Scheint so, als würde Ashes of Creation zusammenbrechen, meint der MMORPG-Experte und Kritiker Bellular auf X
- X-Nutzer Savvo Games (@SavvoGames) teilt einen Screenshot, in dem eine letzte Botschaft der Entwickler an die Spieler zu sehen sein soll. Dort heißt es: „Wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Es lag außerhalb unserer Kontrolle. Ihr seid großartig – macht weiter so.“ (auf X)
Viele wütende Fans im Subreddit zu Ashes of Creation sprechen von einem Scam, zur Trauer gesellt sich Schadenfreude. Andere suchen jetzt schon nach Leuten, die mit ihnen auf ein anderes MMORPG umsteigen. So fragt ein Nutzer in einem Reddit-Post: „Will jemand mit mir zu ArcheAge wechseln?“
Erst vor einer Woche bereiteten Entlassungen beim Entwicklerstudio den Fans Sorgen. Zum damaligen Zeitpunkt ließ Steve Sharif noch nichts Schlechtes anmuten. Was er zu den Entlassungen zu sagen hatte, erfahrt ihr hier: Beim Studio hinter Ashes of Creation gab es Entlassungen, der Studio-Chef beruhigt die Fans des MMORPGs
War mir von anfang an sicher, dass das nix wird.
Wobei…ich schrieb von einer Totgeburt.
Wenn man den early access weglässt, wird es scheinbar nicht einmal das.
Sehr schade, aber kommt nicht so unerwartet. Es stecken zuviele Ambitionen hinter dem Spiel, was nur eine Nische an Spielern anspricht. Das Spiel war nach langer Entwicklung auch nicht mehr auf dem “neuesten” Stand und es wollte das ganze “Sandbox”-Thema aufgreifen, sich auf PvP fokusieren (90% der Inhalte inkl. der meisten Dungeons/Raids) waren als PvP geflagt und somit konnte der Dungeon/Raid von mehreren Personen “besucht” werden und es konnte gegeneinander gekämpft werden. Auch das Crafting/Ressorucen sammeln hat eine wichtige Rolle gespielt.
Das Spiel hätte auch nie auf Steam erscheinen dürfen in dem Zustand, klar andere Games machen das auch, aber bei einem solchen Projekt würde ich das Risiko nicht eingehen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass der “Vorstand” mehr Richtung Themenpark, PvE bzw mehr Massentauglichkeit gehen wollte (ist nur eine Vermutung).
Es muss ja auch einen Grund geben, wieso die kommenden großen MMORPG’s sich mehr auf die PvE-Inhalte fokusieren und das PvP nur ein “Beiwerk” ist.
Ich sage damit nicht dass diese Entscheidungen “besser” sind, aber sie passen leider besser in unsere Zeit bzw. zum Geschmack der Spieler.
Das Pantheon MMORPG z.B. kann man gut in Vergleich setzen meine ich, hier versucht man mehr Richtung “oldschool” zu gehen, aber es ist ein PvE-MMORPG. Beides sind Nischen Games, aber eins ist PvP das andere PvE, ich glaube das sagt vieles aus.
Ich will nicht gegen PvP “haten”, aber ich glaube die meisten MMORPG Spieler interessieren sich mehr für PvE Inhalte die sie gemeinsam mit Freunden/Gilde machen können und sich dort im Endgame aufhalten und nur bei Laune mal in einen PvP-Modi reinschauen bzw. nur kurze Zeit in PvP-Inhalten verbringen.
Glaube für reine PvP-Enthusiasten gibt es genügend andere PvP-Genres, die einfach mehr Massentauglich sind.
Es gibt auch Ausnahmen wie Albion Online, wo der PvP Fokus sehr gut funktionniert hat, aber dies ist mehr die Ausnahme, das war aber bei einem Release im Jahre 2017 für PC.
Wenn das stimmt, dass etwa 90 % des Spiels aus PvP-Inhalten bestehen, dann möchte ich das Spiel nicht spielen, weil ich diese Ausrichtung nicht mag. 🤔
Wenn 90% aus PvP-Inhalten besteht, und du da keine Lust drauf hast, bist du auch einfach nicht die Zielgruppe.
Viktor Frankenstein mal wieder am ragebaiten
90% optionales PVP, aber wie oft gab es wirklich pvp? vlt so um die 20% und das nur wenn mans drauf anlegt.
Solche Spiele sind also normal kein problem für PVE´ler, verstehen halt nur nicht viele.
Schade um AoC 🙁 war ein sehr gutes mmorpg
Naja, das Game war ja noch weit von einer finalen Version entfernt, aber jetzt war es schon in dem Endgame Dungeons/Raids, wo man versucht besseres Gear bzw. Materialien zu farmen die man dafür braucht, waren teils hart umgekämpft, du wars seit 30-60min in dem Dungeon/Raid unterwegs bzw. du bist mitten im Boss-Fight und dann kommt eine Gruppe von hinten und haut deine ganze Gruppe um und fast alles war umsonst.
Aktuell war noch vieles “optional” was PvP betrifft, aber desto näher ein finaler Release gerückt wäre, desto mehr wäre der PvP in den Fokus gerückt und desto mehr PvP hätte es gegeben der in 90% der Welt stattfinden kann.
Auch das Ökosystem des Spiels ist auf PvP basierend. Es ist und bleibt ein Spiel mit 90% Fokus auf PvP d.h. in fast jedem Dungeon/Raid muss man davon ausgehen, dass mehrere Gruppen dir das Leben zur Hölle machen und dein Fortschritt teils und gar ganze zerstört wird bzw. umsonst war.
Ich verstehe das sehr gut als PvE’ler, trotzdem ist der Hauptcontent PvP, sowie der Endcontent auch und kaum ein PvE’ler will, wären seines Dungeon/Raids-Abends (Aufenthalt) durchgehend von anderen Spielern gestört bzw. gekillt werden.
Und noch einmal ich sage nicht dass das Spiel dadurch schlecht ist, fakt ist so spricht es nur eine Nische von Spielergruppe an.
Und wir haben hier gut gesehen, dass eine PvP-Gruppe ein solches Spiel wohl nicht auf Dauer bzw. lange tragen kann.
Ich finde es schade für die Mitarbeiter die entlassen wurden oder halt kündigen mussten, weil ihre Werte/Vorstellungen nicht mehr entsprochen wurde.
Wenn kein Wunder passiert, ist das Game spätestens bis Ende des Jahres aus dem Gedächtnis der Spieler verschwunden