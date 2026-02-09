World of Warcraft: Liebe liegt in der Luft – Die Welt-Events 2026 in Azeroth

Vom 9. Februar bis zum 23. Februar 2026 läuft in World of Warcraft das Weltereignis „Liebe liegt in der Luft“. MeinMMO fasst euch alles Wichtige zum aktuellen Event zusammen.

Liebe liegt in der Luft

Wo starte ich das Event Liebe liegt in der Luft? Außerhalb von Orgrimmar und Sturmwind. Portale in den Hauptstädten in ganz Azeroth bringen euch zur Gala der Geschenke. Das ist eine vom Handwerkerkonsortium veranstaltete Festlichkeit, bei der ihr Quests absolvieren, ein Boss-Trio aus Apothekern besiegen oder Spenden an das Konsortium leisten könnt.

Eure Ansprechpartner vor Ort sind die Galadirektoren Luciano Delgado (Allianz) und Mahaja Wolkenlied (Horde).

Achtung! In dieser Übersicht werden wir auch alle kommenden Events von World of Warcraft nach und nach ergänzen, wobei ihr auf Seite 1 immer das aktuell laufende Ereignis findet. Wir fokussieren uns dabei auf die Events der aktuellen WoW-Version und nicht auf die verschiedenen Classic-Varianten.

Was bringt mir das Event? Über die Quests, Aktivitäten und Herausforderungen vom „Liebe liegt in der Luft“-Event könnt ihr euch Zeichen der Liebe und besonderen Belohnungen erspielen. Der Kampf gegen die Apotheker Hummel, Baxter und Frye in Burg Schattenfang belohnt beispielsweise mit etwas Glück mit

dem reitbaren Besen „Feger der Liebeshexe“

der ikonischen Mount-Liebesrakete Herzbrecher X-45

epische Halsketten, die ein Feuerwerk entfesseln können

Herzförmige Schachtel mit einigen Spaß-Items und Zeichen der Liebe

Vergilbte schöne Grußkarte, mit der ihr die Quest „Irgendwas liegt in der Luft (und Liebe ist es nicht)“ starten könnt

Weitere Belohnungen sind das Haustier „Lebende Rose“, das kosmetische Ensemble: Wahrlich herzliche Schultern oder auch die verschiedenen Goodies der Festtagshändler, die einen Herzsuchermanarochen, die Herzsuchermotte oder ein Liebesboot-Spielzeug anbieten. Dazu kommen besondere Erfolge. Für „Unterstützt Eure lokalen Handwerker“ sollt ihr etwa 50.000 Gold an das Konsortium spenden.

Feger der Liebeshexe Lebende Rose Ensemble: Wahrlich herzliche Schultern

Zu den neuen Belohnungen aus 2026 gehören zudem das Reittier Frühlingsschmetterling, das Ensemble: Ornamente des Frühlingsschmetterlings und einige Waffenskins mit Blumen-Design. Einen Überblick über alle Belohnungen sowie Erfolge gewährt euch der Event-Artikel auf der offiziellen WoW-Seite.

Wie besiege ich den Event-Boss? Ab Charakterstufe 20 könnt ihr euch über die Gruppensuche (Dungeonbrowser => Chemiemanufaktur Krone) für den Event-Boss in Burg Schattenfang anmelden. Ihr findet die Apotheker im Außenbereich, bei den Ställen. Auf einem Tisch in der Nähe könnt ihr zwei Items einsammeln:

Neutralisierungsstoff für Parfüm : Hebt die schädigenden Effekte von verführerischem Parfüm auf. Der Zaubernde kann immer nur gegen einen Duft gleichzeitig immun sein (15 Sek. Abklingzeit)

: Hebt die schädigenden Effekte von verführerischem Parfüm auf. Der Zaubernde kann immer nur gegen einen Duft gleichzeitig immun sein (15 Sek. Abklingzeit) Neutralisierungsstoff für Duftwasser: Hebt die schädigenden Effekte von unwiderstehlichem Duftwasser auf. Der Zaubernde kann immer nur gegen einen Duft gleichzeitig immun sein (15 Sek. Abklingzeit)

Wichtig ist, dass mindestens je ein Spieler eurer Gruppe ein Neutralisierungsstoff für Parfüm beziehungsweise ein Neutralisierungsstoff für Duftwasser einpackt. Der Spieler mit Neutralisierungsstoff für Parfüm schnappt sich die Aggro von Hummel, der Parfüm-Angriffe einsetzt. Der Spieler mit Neutralisierungsstoff für Duftwasser schnappt sich Baxter, der mit Duftwasser attackiert.

Wichtig: Tankt die Bosse so, dass sie mit dem Rücken zur Gruppe stehen.

Herzsuchermanarochen

Apotheker Nummer 3, Frye, kann nicht getankt werden und nutzt abwechselnd Duftwasser- und Parfüm-Fähigkeiten. Die restlichen Gruppenmitglieder wählen also nach eigenem Gusto den Parfüm- oder Duftwasser-Schutz. Klassen mit Betäubungsfertigkeiten können Frye bei Bedarf aus dem Kampf nehmen.

Wichtig: Die Duftwasser und Parfüme hinterlassen Wolken, die bei Spielern ohne Schutz hohen Schaden verursachen. Zudem besitzen Hummel und Baxter jeweils eine Aura um sich herum, die man nur mit dem jeweiligen Schutz lange überleben kann. Spieler mit Neutralisierungsstoff für Duftwasser meiden also Parfüm-Wolken und Hummel. Wer Parfüm-Schutz trägt, geht nicht zu Baxter und Duftwasser-Wolken.

Nicht entgehen könnt ihr indes den regelmäßig auftauchenden Apotheker-Dienern, die Schaden in der Nähe verursachen und irgendwann explodieren. Diese lassen sich weder tanken noch kontrollieren. Euer Heiler muss den Schaden also bestmöglich wegheilen.

Derweil verursacht ihr Schaden auf die 3 Apotheker, wobei die Reihenfolge, in der ihr die Bosse zu Boden bringt, egal ist. Am Ende hat aber Apotheker Hummel euren Loot. Viel Erfolg! Was gerade sonst noch im modernen Azeroth abgeht, erfahrt ihr auf unserer Übersichtsseite zu World of Warcraft.