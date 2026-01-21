The Elder Scrolls Online: Weißplankes Gemetzel – Die Events 2026 in Tamriel

Vom 21. Januar bis zum 4. Februar 2026 läuft in The Elder Scrolls Online das Weltereignis „Weißplankes Gemetzel“. MeinMMO fasst euch alles Wichtige zum aktuellen Event zusammen.

Weißplankes Gemetzel 2026

Wo starte ich das Event Weißplankes Gemetzel? Um das aktuelle Weltereignis zu starten, folgt ihr diesen Schritten:

Ruft den Kronen-Shop im Spiel auf und nehmt die Quest „Einzelheiten zu Weißplankes Gemetzel“ an Reist zum Haupttor eurer Fraktion im Allianzkrieg in Cyrodiil, indem ihr das Allianzkrieg-Menü nutzt, oder über das Schlachtfeldlager vor einer der großen Städte Ihr müsst nicht nach Cyrodiil reisen, um das Event zu beginnen Sucht die Questgeberin „Prädikantin Maera“ auf, um mit der Quest fortzufahren Beachtet: Falls ihr die Quest bereits während eines vergangenen Events abgeschlossen habt, müsst ihr das nicht noch einmal tun Schließt die Quest ab, um Pelinals Gabe geschenkt zu bekommen

Weitere Pelinals Gaben könnt ihr euch über die folgenden Inhalte erspielen:

Schlachtfeld-Quests von Kampfmeister Rivyn

Späh-, Schlacht-, Kriegsfront- und Eroberungsmissionen

tägliche Quests in der Kaiserstadt

Siedlungsquests in Vlastarus, Bruma, Erntefurt, Cheydinhal und Chorrol

Quests zum Erlangen und Wiedererlangen von Schriftrollen der Alten

Achtung! In dieser Übersicht werden wir auch alle kommenden Events von The Elder Scrolls Online nach und nach ergänzen, wobei ihr auf Seite 1 immer das aktuell laufende Ereignis findet.

Was bringt das Event? Während Weißplankes Gemetzel erhaltet ihr 100 % zusätzliche Allianzpunkte, Erfahrungspunkte und Tel’Var-Steine, wenn ihr auf den Schlachtfeldern oder in Cyrodiil an PvP-Kämpfen teilnehmt. Zudem enthalten Ressourcenvorkommen aus Cyrodiil mehr Ressourcen.

Wenn ihr eine von Pelinals Gaben öffnet, besteht die Chance, besondere Belohnungen zu erhalten. Dazu gehören die Monturstilseiten von Tavas Habicht, eine Transmutationsgeode, Kapitel des Rüstungsstils der Akaviri, Prismatische Runensteinen, Pakete mit Tel’Var-Steinen und vieles mehr. Die vollständige Liste findet ihr auf elderscrollsonline.com.

Ebenfalls cool: Adhazabi „Die Goldene“ Aba-daro wertet ihr Verkaufssortiment mit Schmuck von verschiedenen Gegenstandssets aus Cyrodiil auf, in legendärer Qualität und mit Championstufe 160. Halsketten sind während des ersten Wochenendes des Events erhältlich, die Ringe aus den jeweiligen Sets während des zweiten Wochenendes.

Zu guter Letzt könnt ihr euch durch PvP-Aktivitäten täglich bis zu drei Ereignisscheine für die Impresaria verdienen:

Zwei Ereignisscheine für die erste Tagesquest in Cyrodiil oder für Schlachtfelder Dazu gehören Brettquests ebenso wie tägliche Quests aus den Siedlungen, vom Brett für Eroberungen und für die Schlachtfelder

Ein Ereignisschein für eine tägliche Quest in der Kaiserstadt

Die Rosenblut-Fledermaus.

Die Ereignisscheine lassen sich beim Basar der Impresaria gegen allerlei Gegenstände eintauschen. Neu sind dort in diesem Jahr die Rosenblut-Fledermaus (Begleiter), das erste Fragment für den Rückruf der Rosenblut-Schwingen und die Stilseiten für den Monturstil von Tavas Habicht.

Die weiteren Fragmente für den Rückruf der Rosenblut-Schwingen gibt’s bei kommenden Events. Wer alle einsammelt, schaltet die Rosenblut-Fledermaus als Begleiter frei. Was in Tamriel sonst noch passiert, erfahrt ihr in unserer Übersicht zum MMORPG von Zenimax und Bethesda: Themenseite zu The Elder Scrolls Online