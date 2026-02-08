WoW-Fans sind sauer, denn der Overwatch hat bessere Dämonenjäger als sie

Der neue Dämonenjäger in World of Warcraft hat ein Problem, denn er ist unvollständig. Fast wie zum Hohn sieht die Overwatch-Version besser aus.

Seit einigen Wochen kann man in World of Warcraft die neue Spezialisierung des Dämonenjägers spielen, den Verschlinger (Devourer). Auch wenn Blizzard inzwischen einige Verbesserungen vorgenommen hat, war der Verschlinger zu Beginn ein kompletter Reinfall. Doch auch wenn sich spielerisch einiges verbessert hat, bei einem anderen Aspekt gab es noch keine Neuerungen: den Anpassungsmöglichkeiten.

Da wirkt es fast wie Hohn, dass man in einem anderen Blizzard-Spiel, nämlich Overwatch, gerade an einem Helden-Skin arbeitet, der einen Verschlinger-Dämonenjäger zeigt – und das viel cooler als in World of Warcraft.

Keine Anpassungen, aber Overwatch bekommt sie

Was ist das Problem am Verschlinger-Dämonenjäger? Der Verschlinger-Dämonenjäger ist auf dem Papier eine coole Idee, allerdings ist die Umsetzung halbherzig – wir haben darüber einen ganzen Mecker-Mittwoch geschrieben. Vor allem auf kosmetischer Seite enttäuscht der neue Dämonenjäger, denn es gibt keine lila-blauen Tätowierungen und auch die teufelsgrünen Augen (bzw. das Leuchten hinter der Augenbinde) gibt es nicht in blauer Leeren-Variante. Das ist schade, wenn man bedenkt, dass Blizzard sonst bei Fähigkeiten und Design sehr darauf geachtet hat, dass alle teufelsgrünen Effekte durch die Leere ersetzt wurden.

Was hat die Community nun erzürnt? Bei der Vorstellung des „Overwatch Spotlights“, also den großen Neuerungen, die in den kommenden Wochen und Monaten bei Blizzards Heldenshooter anstehen, gab es ein Bild zu sehen, das einen neuen Skin für den Helden Genji zeigt. Das Bild zeigt Genji als WoW-Dämonenjäger im Stil von Illidan – nur eben mit blauen Tätowierungen und sogar einem blauen Augenleuchten.

Entsprechend unverständlich fallen auch die Kommentare im Subreddit von WoW dazu aus:

„Es ist ziemlich verrückt, dass Genji blaue Tattoos bekommt, bevor mein Dämonenjäger sie erhält. Ich meine, wtf Blizzard.“ – Zeradith_TV

„Grün-blaue Augen, blaue Tattoos, blaue Hörner, buchstäblich nur 3 Recolor-Optionen sind alles, was Blizzard den Leerenelfen geben müsste, damit deren Dämonenjäger etwas Stil hat.“ – muticere

„Ich hab den Verschlinger vor ein paar Tagen ausprobiert und mochte die Klasse und Fähigkeiten. Aber als ich dann ein sexy Transmog erstellen wollte, fielen mir die Probleme auf. So ziemlich jedes einzelne Dämonenjäger-Set wurde mit Teufelsflammen im Hinterkopf erschaffen. Wenn ich so darüber nachdenke, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob der Dämonenjäger eine Leeren-Spezialisierung hätte bekommen sollen. Das hätte eine eigene Klassen werden sollen oder vielleicht ein Update für den Schatten-Priester? Keine Ahnung, es fühlt sich einfach … falsch an.“ -SxToMidnight

Cortyn meint: Das ist der ganz typische Bilderbuchfall von einem riesigen Fettnäpfchen, in das Blizzard mit Anlauf getreten ist. Während die meisten Fans solche Cross-Promotions zwischen den Spielen wohl relativ cool finden, ist es doch ein wenig unangenehm, wenn die Qualität bei den Games, in denen die Charaktere eigentlich nicht vorkommen, deutlich höher ausfällt.

Allerdings muss man der Fairness halber sagen, dass der Skin noch nicht in Overwatch verfügbar ist – von daher hat Blizzard auch noch ein klein wenig Zeit, um das Problem auszubessern. Allerdings gibt es auch einige Sachen, auf die der Game Director von World of Warcraft gerade richtig stolz ist – und die nicht normal in der Branche sind.