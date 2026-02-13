Ein Hexenmeister in WoW darf nie wieder einloggen, sonst verliert er etwas, das kaum jemand besitzt

Wenn er in World of Warcraft einloggt, verliert er einen geliebten Begleiter. Ein Hexenmeister darf nicht mehr ins Spiel.

World of Warcraft hat sich im Laufe der Jahre drastisch geändert. Fähigkeiten kommen und gehen, damit auch Begleiter von Charakteren. Doch eigentlich sollte es immer einen freudigen Grund geben, um sich einzuloggen – aber nicht für diesen einen Hexenmeister. Denn der hat einen Dämonen an seiner Seite, der vermutlich schnell das Weite suchen würde, wenn er sich einloggt. Die Konsequenz: Er darf nicht mehr einloggen.

Was hat es damit auf sich? Im Subreddit von WoW hat der Spieler Familiar-Telephone74 einen Screenshot geteilt. Zu sehen ist einer seiner Charaktere, ein Orc-Hexenmeister. Doch wo man im Hintergrund einen Wichtel, einen Leerwandler oder vielleicht einen schmucken Sukkubus erwarten würde, steht bei ihm ein Begleiter, den kein anderer aktueller Hexenmeister besitzt: Eine Höllenbestie.

Denn das letzte Mal, als der Spieler diesen Charakter gespielt hatte, war die Höllenbestie noch sein permanenter Begleiter. Etwas, das schon viele Jahre zurückliegt.

Höllenbestie existiert gar nicht mehr – außer man loggt niemals ein

Warum darf er nicht mehr einloggen? Die Höllenbestie als permanenter Begleiter wurde schon vor Jahren aus dem Spiel entfernt. Wenn jemand mit einem Begleiter ins Spiel einloggt, der nicht mehr existieren dürfte oder nicht mehr zugänglich ist, dann überprüft WoW das alle paar Sekunden – spätestens aber beim Phasing oder einem Teleport. Dann würde die Höllenbestie des Hexenmeisters verschwinden („despanwnen“) und wohl nie wieder zurückkehren.

Allerdings kann der Orc-Hexenmeister sich solange über einen sehr exklusiven Charakter-Bildschirm freuen – denn wohl kaum ein anderer Hexenmeister wird dort mit einer Höllenbestie im Hintergrund abgebildet sein.

Gibt es die Höllenbestien noch heute? Ja, sie existieren noch als Zauber in WoW, aber in abgewandelter Form. Heute ist die Höllenbestie ein großer Cooldown, allerdings ist die beschworene Höllenbestie nur temporär aktiv. Sie verursacht einige Sekunden lang hohen Schaden und steigert die Generierung von Seelensplittern, bevor sie verschwindet. Sie kann nicht direkt kontrolliert werden und folgt einfach nur den Angriffen des Hexenmeisters, bevor sie wieder verschwindet.

Community erinnert sich zurück: In den Kommentaren unter dem Subreddit-Beitrag erinnern sich viele zurück an die Höllenbestien, die sie selbst einmal besessen haben. Denn ähnlich wie die Ghule der Todesritter, haben auch die Höllenbestien mitunter ein paar alberne Namen bekommen, wenn sie permanente Begleiter wurden – wie etwa „Flameflame“ vom Spieler Anderaku:

Viele wünschen sich auch, dass Hexenmeister bei der Wahl ihrer Dämonen die gleichen Freiheiten hätten, wie Jäger sie etwa haben.

„Die Fähigkeit „Dämon versklaven“ sollte beim Hexenmeister das Äquivalent zum „Wildtier zähmen“ des Jägers sein und es erlauben, so ziemlich jeden Dämon als Anpassung für deine Dämonen freizuschalten.“ – Beltheshazzar98

„Ich erinnere mich noch daran, dass man während Legion eine Höllenbestie als permanenten Begleiter haben konnte. Das war einfach der Wahnsinn.“ – dk_2605

„Wow, ich würde nie wieder auf diesen Charakter einloggen.

Ich spiele sogar zwei Hexenmeister, aber ich durfte nie dieses epische Erlebnis haben. Jetzt bin ich traurig.“ – Etelgrin

Eine andere Klasse hat erst vor einigen Wochen den langersehnten Wunsch erfüllt bekommen, einen geliebten Begleiter wieder als permanenten Freund im Spiel haben zu können: Magier haben ihr Wasser-Elementar zurück, nachdem sie lange darum betteln mussten.