Magier in WoW werden wieder eine Pet-Klasse – Nach 2 Jahren des Bettelns bekommen sie ihr Happy End

Für Frostmagier dürfte der Pre-Patch für die Erweiterung Midnight von World of Warcraft ein Grund zur Freude sein. Ein alter Bekannter kehrt zurück.

Magier in World of Warcraft basieren zu großen Teilen noch auf den Magier-Ideen, die es damals in Warcraft III war. Zauber wie der Flammenstoß oder Unsichtbarkeit gab es schon früh. Ein besonders ikonischer Zauber für Jaina Proudmoore (und alle Erzmagier im Spiel) war damals das Beschwören des Wasserelementars. Eine Fähigkeit, die Magier auch mit Wrath of the Lich King erlernen konnten.

Doch mit Dragonflight verschwand das Wasserelementar – nur um jetzt ein Revival zu feiern. Denn mit dem Pre-Patch 12.0 kehrt der blubbernde Begleiter zurück.

Endlich wieder da: Der Wasserelementar

Was ändert sich? Mit dem Pre-Patch von Midnight, der am 21. Januar in Europa erscheint, gibt es bereits die großen Veränderungen an den Spielsystemen. Das umfasst auch die Überarbeitungen der Talent-Bäume. Gerade für Frost-Magier dürfte das ein Grund zum Jubeln sein, denn wer will, kann die Fähigkeit „Wasserelementar beschwören“ erlernen – diese war seit rund 2 ½ Jahren nicht mehr im Spiel.

Damit haben Magier endlich wieder die Möglichkeit, eine „Pet-Klasse“ in WoW zu sein – so wie Jäger, Hexenmeister oder auch Todesritter.

Gab es das Wasserelementar in der Zwischenzeit? Ja, aber nur als temporären Cooldown. Wer wollte, konnte bei der Verwendung der Fähigkeit „Eisige Adern“ kurzzeitig wieder einen Wasserelementar an der Seite haben. Allerdings handelte es sich dabei um ein „Wahl-Talent“ und die Alternative war zumeist effizienter. Außerdem war es schlicht nicht das gleiche, den Begleiter eben nur während einer kurzen Phase aktiv zu haben und nicht permanent.

Als das Wasserelementar damals entfernt wurde, war die Enttäuschung groß. Manche Magier machten sich sogar auf den Weg, um ihrem Elementar noch einmal „alle schönen Gebiete“ zu zeigen.

Die Rückkehr von Bubbles, Flüsschen und allen anderen Elementaren

Community feiert die Rückkehr: Im Subreddit von WoW wird die Rückkehr des Wasserelementars gebührend gefeiert, wieder mit einem kleinen Comic:

Aber auch die Kommentare unter dem Beitrag zeigen, wie sehr manche Magier ihr Wasserelementar vermisst haben:

  • „Es interessiert mich gar nicht, ob Bubbles am Ende ein DPS-Verlust ist, ich benutze das Talent. Das ist ein monumentaler Sieg für Magier.“ – Just_a_Tomberry
  • „Echte Magier wählen das Pet. Das ist so ikonisch wie ein Krieger, der über eine Klippe stürmt.“ – Motormand
  • „Wasserelementare waren eine ikonische Fähigkeit des Erzmagiers in Warcraft III. Es war für mich unverständlich, dass sie das überhaupt entfernt haben.“ – Auriansmule
  • „Ich bin so glücklich! Ich habe ihn vermisst! Willkommen zurück, Flüsschen!“ – IamRoofstone

Zumindest für Magier gibt es am kommenden Mittwoch also ein kleines „Happy End“, wenn sie endlich wieder mit ihrem Wasserelementar vereint sein können. Ob der feuchtfröhliche Begleiter am Ende aber stark genug ist, um seine Wahl als Talent zu rechtfertigen, wird sich erst zeigen müssen. Während Wasserelementare zurückkehren, verschwinden andere Belohnungen für immer – ihr habt nur noch wenige Tage Zeit.

