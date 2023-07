Der neuste Trailer stellt euch Season 1 von Diablo 4 vor, die "Season of the Malignant".

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich hab mein Wasserelementar an all seine Lieblingsorte gebracht, bevor Blizzard ihn wegnimmt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So reagieren die Spieler: Im Subreddit von WoW und auf Twitter teilen viele Magier und Hexenmeister Bilder und Geschichten von ihren Erlebnissen. So schreibt der Magier Portergauge auf Twitter:

Bei den Hexenmeistern wird eine Glyphe gestrichen. Bisher waren Hexenmeister in der Lage, ihren Teufelspirscher in einen Beobachter zu verwandeln. Das sorgte aber gerade im PvP für visuelle Verwirrung, denn der Beobachter sah ähnlich aus wie der Dunkelblick, ein anderer Dämon des Hexenmeisters. Daher wird die Glyphe vorerst entfernt, soll aber später wiederkommen für einen anderen Dämon.

In World of Warcraft ging heute der Patch 10.1.5 Risse in der Zeit live . Eigentlich ein freudiges Ereignis, mit jeder Menge neuer Inhalte. Doch einige Spielerinnen und Spieler sind traurig und verleihen dieser Trauer auch Ausdruck. Sie müssen sich von Begleitern trennen, die sie über viele Jahre im Spiel hatten. Das Wasserelementar der Magier verschwindet und auch Hexenmeister verlieren einen alten „Freund“.

Insert

You are going to send email to