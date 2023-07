WoW: Magier verlieren nach 16 Jahren ihren Wasser-Elementar – „Ihr seid keine Pet-Klasse“

Für Magier in World of Warcraft geht eine Ära zuende. Der treue Wasser-Elementardiener verschwindet für Frost-Magier in seiner bisherigen Form.

World of Warcraft ist permanent im Wandel. Das Spiel-Gefühl der Klassen wird ständig durch Reworks verändert. Doch an einige der ikonischten Fähigkeiten wagt Blizzard sich nicht ran. Doch das scheint sich nun zu ändern. Mit dem kommenden Patch 10.1.5 „Risse in der Zeit“ geht es den Magiern an den Kragen. Ein großes Talent-Rework steht an und das bedeutet drastische Änderungen. Magier können sich von ihrem Wasser-Elementar verabschieden.

Verschwindet der Wasser-Elementar vollkommen? Nein. Allerdings haben Frost-Magier mit Patch 10.1.5 nicht mehr die Möglichkeit, das Elementar als permanenten Begleiter auszuwählen. Stattdessen kann der Elementar nur noch als Option gewählt werden, das während des Zaubers „Eisige Adern“ aktiv ist und den Magier für wenige Sekunden unterstützt.

Einen kurzen Trailer zum nächsten Patch gibt’s hier:

Warum wird der Elementar so „gestrichen“? Das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen ist das Talent, ein Wasser-Elementar zu rufen, bei der Spielerschaft schon lange unbeliebt. Das Elementar war einfach zu schwach und verlor fast immer gegen die Alternative „Lonely Winter“ – dadurch verlor der Magier Zugriff auf das Wasser-Elementar, aber die meisten Zauber des Magiers wurden dadurch signifikant stärker.

Dazu kommt, dass der Wasser-Elementar den Magier auch zu etwas gemacht hat, was er niemals sein sollte. Denn Ion Hazzikostas, der Game Director von WoW, erklärte in einem Interview mit wowhead:

Das Pet [Wasser-Elementar] hat ohnehin schon eine niedrige Rate bei der Talentwahl und wenn wir die Interaktionen durchgehen – ist das eine Klasse, bei der wir versuchen, sie in die Rolle einer Pet-Klasse zu zwängen anstatt eines reinen Fernkampf-Zauberers? […] und ich glaube, den Elementar als Teil von Eisige Adern zu haben, trägt seinen Teil zu dieser Fantasie bei und macht ihn bedeutsamer, wenn er aktiv ist, aber kristallisiert zugleich heraus, dass Magier keine Pet-Klasse ist – genau so, wie die meisten ihn bisher ohnehin schon gespielt haben.

Seit wann gibt es den Wasser-Elementar? Der frostige Begleiter hat bei Magiern eine lange Tradition. Denn schon in Warcraft III konnte der Menschen-Held Erzmagier einen Wasser-Elementar beschwören, was ihn zu einem der besten und vielseitigsten Start-Helden machte. In World of Warcraft kam das Elementar erst mit dem Ende von Vanilla, also dem „Pre-Patch“ von The Burning Crusade. Damals war der Wasser-Elementar das finale Talent im Frost-Baum der Magier.

Am kommenden Mittwoch endet also eine Ära für Magier. Auch wenn es schade um das Wasser-Elementar als treuen Begleiter ist, sah die Wirklichkeit ohnehin schon so aus: Die meisten Magier haben auf dieses Pet verzichtet.

Wie steht ihr dazu?