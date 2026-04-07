Neues MMORPG verwandelt euer Gaming-Zimmer zu einem der größten Animes aller Zeiten, bringt sogar die besten Spieler zum Schwitzen

Richtig in den eigenen MMORPG-Charakter eintauchen erhoffen sich viele Spieler, wenn sie einen neuen Titel starten. Doch die Immersion gelingt nicht immer so gut, wie die Spieler es sich wünschen. Ein Titel will das nun anders machen.

Was ist das für ein MMORPG? Asteria: Fate of the Fallen ist ein „VR-MMORPG der nächsten Generation“, das eine soziale und großangelegte virtuelle Welt verspricht. Bislang ist es zwar noch nie geglückt, ein wirklich großes VR-MMORPG zu erschaffen, doch das soll sich jetzt ändern.

Chef-Entwickler Noah Bazer hat dafür eine klare Vision. Er möchte das „VR-MMORPG der nächsten Generation im Anime-Stil“ erschaffen. Asteria soll die Spieler in eine „farbenfrohe, animeartige mittelalterliche Fantasywelt“ mitnehmen, in der sie dank Motion-Controls auch in echt kämpfen müssen.

Während man im echten Leben sein virtuelles Schwert schwingt, soll es jedoch auch Magie in Form von Runen geben, die Feinde verzaubern. Weitere Highlights sollen neben einem immersiven Crafting-System aber vor allem die sozialen Aktivitäten sein.

Hier könnt ihr das Vorstellungsvideo zu Asteria: Fate of the Fallen sehen:

Ein zweites Leben

Welche Social-Features sind geplant? Das Kämpfen in VR-MMORPGs kann auf Dauer anstrengend sein, entsprechend möchte Asteria auch andere Aktivitäten bieten, die die Spieler genießen können. So soll es die Möglichkeit geben, einen eigenen Laden zu eröffnen, um dort Waren anzubieten.

Auch Sport sollen die Spieler gemeinsam machen können, hier geht das Ganze wohl in Richtung Minispiele. Wer gerne Sims spielt, darf sich auf ein Housing-System freuen, bei dem Spieler ihre eigenen vier Wände gestalten dürfen.

Als Ziel steht bei Asteria nicht die Power-Fantasy oder die Auserwählten-Story im Vordergrund, sondern die Gemeinschaftsaufgabe, die Stadt der Spieler wiederaufzubauen und vor bösen Mächten zu verteidigen.

Wie weit ist das MMORPG? Die Entwicklung des MMORPGs ist noch nicht abgeschlossen. Derzeit läuft eine Kickstarter-Kampagne, bei der ca. 60.000 € bislang zusammengekommen sind. Der Entwickler Noah Bazer betont jedoch, dass „komme, was wolle“ veröffentlicht wird.

Die Spenden-Kampagne soll jedoch die Geschwindigkeit der Veröffentlichung beschleunigen, denn mit dem Geld können mehr Entwickler angestellt werden. Auch neue Features können die Spieler für das MMORPG im Rahmen der Kampagne freischalten.

So gibt es als Ziele Gilden Hallen, PvP-Duelle, Musik-Instrumente, Haustiere und viel mehr. Die Kampagne läuft noch bis zum 3. Mai 2026, auch wenn das Basis-Ziel von 43.000 € bereits in weniger als 24 Stunden erreicht wurde.

Ein neues MMORPG für die VR-Welt ist selten. Umso interessanter wird zu sehen, ob die Entwickler es wirklich umsetzen können oder der Titel scheitern wird, wie viele vor ihm. Kickstarter-MMORPGs haben bislang nur wenig erreicht: 25 Kickstarter-MMOs, die Geld von euch wollten – Update für Ashes of Creation und Epitome