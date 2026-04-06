WoW: World First! Team Liquid holt sich den Sieg, dieses Mal sogar wirklich

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WoW: World First! Team Liquid holt sich den Sieg, dieses Mal sogar wirklich

Das Rennen um den World First Kill in World of Warcraft Midnight ist gelaufen. Team Liquid dominiert und schaffte es als erstes, L’ura zu bezwingen.

Es ist vorbei. Team Liquid hat es geschafft und den Anbruch der Mitternacht, den finalen Kampf gegen L’ura im Marsch auf Quel’danas auf mythischer Schwierigkeit bezwungen. Das ist der aktuell härteste Boss, den es in World of Warcraft gibt. Damit geht Team Liquid als Gewinner dieses Rennens um den World First Kill hervor. Herzlichen Glückwunsch!

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Team Liquid holt sich den World First Kill von L’ura

Was hat den Kampf so schwierig gemacht? Im Kampf gegen L’ura gab es eine Menge Schwierigkeiten. Zuerst stellte sich heraus, dass einige Mechaniken auf mythischer Schwierigkeit so komplex waren, dass die Profis sich doch wieder eigene Addons geschrieben haben, um diese im Kampf verwenden zu können. Blizzard musste einlenken, Addon-Funktionalitäten weiter einschränken und zugleich mehr offizielle Optionen bieten, um diese Mechaniken meistern zu können.

Der nächste Knackpunkt war, dass L’ura auf mythischer Schwierigkeit noch eine geheime, vierte Phase hatte, auf die es zuvor keinen Hinweis gab. Das sorgte schon für einen verfrühten Jubel, der sich dann in Überraschung wandelte. Diese letzte Phase verlangte den Profis noch einmal alles ab.

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Wie lange hat das Rennen gedauert? Das Rennen dauerte etwas mehr als 13 Tage, wenngleich der Fortschritt gestaffelt war. Denn der finale Raid, also der Marsch auf Quel’danas, öffnete erst vor einer Woche. Die reine Zeit im letzten Raid betrug also knapp 7 Tage.

Auch in Zahlen war das Rennen ziemlich beeindruckend, denn L’ura erwies sich als ausgesprochen standhaft. Satte 474 Versuche brauchten die Profis von Liquid, um sich den Sieg zu sichern.

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Wie steht es um andere Gilden? Zum Zeitpunkt dieses Artikels (07.04.2026, 00:40 Uhr) ist Echo hauchdünn auf dem 2. Platz (raider.io). Sie sind ebenfalls in der 4. Phase von L’ura und haben den Naaru auf 1 % seiner Lebenspunkte gebracht. Nur Sekunden trennten diese Gilde davon, Liquid den Sieg zu entreißen – doch es hat nicht sollen sein.

Wie fandet ihr das Rennen um den World First Kill in der ersten Saison von World of Warcraft Midnight? Ein spannendes Rennen, das bis zur letzten Sekunde interessant war? Oder fandet ihr, dass diese gestaffelte Raid-Struktur dem Rennen eher geschadet hat?

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